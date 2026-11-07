Cómo ver el Real Salt Lake vs. LA Galaxy con una VPN

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Previa del partido

Major League Soccer - Jornada 34 7 nov 2026 - 19:00 America First Field

El Real Salt Lake recibe al LA Galaxy en el America First Field de Salt Lake City en un partido de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer con importantes implicaciones para ambos clubes en la recta final de la temporada regular.

El equipo de Pablo Mastroeni llega tras perder su último partido, un 2-1 ante el San Jose Earthquakes el 31 de octubre. Antes de esa derrota, el RSL había encadenado tres victorias frente al Austin FC, el St. Louis City y el Sporting Kansas City.

El Galaxy llega a Utah en un momento mucho mejor de lo que podría indicar su posición en la conferencia. El equipo de Greg Vanney goleó 4-1 al Austin FC en su último partido, después de empatar 2-2 con Los Angeles FC en El Tráfico y de lograr dos victorias consecutivas ante Portland Timbers y San Diego FC.

En la clasificación de la Conferencia Oeste, el Real Salt Lake ocupa el 11.º puesto y el LA Galaxy, el séptimo. Por tanto, ambos equipos se juegan mucho mientras se perfila el panorama de la fase final.

Los dos clubes ya se enfrentaron esta temporada, en abril, con victoria del LA Galaxy por 2-1 en casa. Vanney buscará que su equipo mantenga su reciente acierto ofensivo en un campo hostil, mientras que Mastroeni necesita una reacción tras la derrota ante San Jose.

Por el momento no hay información disponible sobre la retransmisión de este partido. Consulta a continuación los últimos detalles sobre cómo verlo a medida que se confirmen.

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