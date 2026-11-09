Cómo ver el Real Madrid Femenino contra el Paris FC con una VPN

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Previa del partido

Liga de Campeones - Jornada 4 10 nov 2026 - 12:45 Ciudad Real Madrid

El Real Madrid Femenino recibe al Paris FC en la Ciudad Real Madrid en la Champions League femenina, con ambos clubes buscando reforzar sus posiciones en la clasificación del grupo.

El equipo de Pau Quesada llega a este encuentro tras empatar 1-1 con el Athletic Bilbao en la Liga F el fin de semana, un resultado que puso fin a una racha de dos victorias ligueras consecutivas. Su último partido europeo terminó con un empate 2-2 ante el Bayern Munich, una muestra de que puede competir al máximo nivel, aunque también dejó ver su vulnerabilidad defensiva.

El Real Madrid suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Ha marcado con facilidad, pero ha encajado goles en cuatro de esos encuentros. El equipo local buscará mostrarse más sólido en defensa para complementar su alentador rendimiento ofensivo.

El Paris FC viaja a España en buena forma bajo la dirección de Sandrine Soubeyrand. El equipo visitante goleó 5-0 al Montpellier en su último partido de la Premiere Ligue y ha ganado tres de sus últimos cinco encuentros, con dos empates en los restantes.

Su trayectoria en la Champions League femenina invita a algo más de cautela. El Paris FC empató 1-1 con el BK Haecken FF en su último partido de la fase de grupos europea, por lo que sumar puntos a domicilio en España supondría un importante impulso para sus aspiraciones continentales.

Los dos clubes se han enfrentado cuatro veces en esta competición en las últimas temporadas, con resultados favorables para uno y otro. Los antecedentes apuntan a un partido competitivo y muy disputado.

Sigue leyendo para conocer todo lo necesario sobre cómo ver el partido, incluidos el canal de televisión y los detalles de la retransmisión en directo.

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