Cómo ver el Racing de Santander vs Real Sociedad con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde puedas encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar Mira fútbol dondequiera VPN segura y de alta velocidad Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito. Protege hasta 10 dispositivos a la vez Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo Dirección IP dedicada Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad

Consigue una VPN fiable . Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido.

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor elegido para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Accede al operador oficial. Visita la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.

Inicia sesión y busca la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

Primera División - Jornada 13 22 nov 2026 - 10:15 Estadio El Sardinero

El Racing de Santander recibe a la Real Sociedad en el estadio El Sardinero en un partido de LaLiga que enfrenta a dos equipos con aspiraciones diferentes. El conjunto de Jose Lopez, recién ascendido, busca consolidarse en la mitad superior de la tabla, mientras que el equipo visitante de Pellegrino Matarazzo llega con compromisos europeos que dan aún más importancia a cada punto en liga.

El Racing ocupa la décima posición en LaLiga y ha demostrado que puede competir a este nivel. La victoria por 1-2 en Málaga en su último partido puso de manifiesto su capacidad para sacar resultados fuera de casa. Además, esta temporada ya ha derrotado al Espanyol.

La Real Sociedad llega en quinta posición y en un buen momento de forma. Ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y viene de imponerse por 1-0 al Rayo Vallecano en liga. Su participación en la Europa League, que compagina con el calendario nacional, pondrá a prueba la profundidad de su plantilla en las próximas semanas.

El equipo visitante afronta este partido con problemas de lesiones: Ander Barrenetxea, Alvaro Odriozola y Mamadou Sarr están de baja. Se espera que Takefusa Kubo y Carlos Soler formen parte de un posible once de Matarazzo que se presenta sólido.

En el Racing, Andres Martin figura como no disponible, aunque Lopez cuenta con suficientes opciones en su plantilla para presentar una alineación competitiva en El Sardinero.

A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber para ver en directo el Racing de Santander vs Real Sociedad.

ExpressVPN figura como opción de retransmisión para este partido. Los aficionados que quieran acceder a la cobertura desde fuera de su región de residencia pueden usar ExpressVPN para conectarse a una retransmisión disponible.

Novedades y plantillas de los equipos