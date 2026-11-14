Cómo ver el Portugal-Dinamarca con una VPN

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Previa del partido

UEFA Nations League A - Jornada 5 14 nov 2026 - 14:45 Estadio Municipal de Braga

Portugal recibe a Dinamarca en el Estádio Municipal de Braga el sábado 14 de noviembre, en un partido del grupo A4 de la Liga de Naciones de la UEFA cuya carga emocional va más allá de los tres puntos en juego.

El vigente campeón llega a este encuentro con su plaza en cuartos de final ya asegurada, pero Jorge Jesus no querrá que su equipo pierda la concentración. Portugal ha ganado cuatro partidos consecutivos de la Liga de Naciones desde su eliminación del Mundial ante España en julio, con nueve goles marcados en esos encuentros.

La cita cobra una relevancia especial al ser el primer partido oficial de Portugal desde que Cristiano Ronaldo anunció su retirada del fútbol internacional. En un llamativo homenaje, todos los integrantes de la convocatoria para el partido lucirán la emblemática camiseta con el número 7 al salir al campo antes del encuentro. También está prevista una ovación en pie en el minuto siete.

La ausencia de Ronaldo no es el único problema de efectivos para Jesus. Rafael Leao sufrió un golpe durante la victoria del Galatasaray en la Superliga turca y se someterá a una evaluación de su estado físico. Por su parte, Nuno Tavares tuvo que abandonar el partido de la Lazio en el descanso y ha sido sustituido en la convocatoria por Flavio Nazinho, del Mónaco, que recibe su primera llamada a la selección absoluta.

Dinamarca llega a A Pedreira en segunda posición del grupo, a seis puntos de Portugal. El equipo de Brian Riemer venció 1-0 a Gales en su último partido de la Liga de Naciones, pero ha encajado siete goles en sus dos derrotas ante Noruega y Portugal en esta campaña. Patrick Dorgu, del Manchester United, también ha causado baja en la convocatoria danesa tras no superar una prueba física, lo que complica aún más las opciones de Riemer para confeccionar el equipo.

Se espera un ambiente cargado de emoción en Braga. Esto es todo lo que necesitas saber para ver el partido.

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