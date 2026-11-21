Cómo ver el Paris FC vs Angers con una VPN

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Previa del partido

Ligue 1 - Jornada 11 22 nov 2026 - 09:00 Stade Jean Bouin

El Paris FC recibe al Angers en el Stade Jean-Bouin el sábado 12 de diciembre de 2026, en un partido de la Ligue 1 con mucho en juego para ambos clubes, aunque por motivos diferentes.

El equipo de Liam Rosenior ocupa la tercera plaza y ha cobrado impulso en las últimas semanas. Sus victorias ante el Mónaco y el Auxerre refuerzan su condición de firme aspirante a acabar en la mitad superior de la tabla. La proyección del Paris FC en la ciudad ha crecido notablemente esta temporada y el equipo buscará consolidarse entre los conjuntos más sólidos de la Ligue 1.

El Angers llega a la capital en una situación mucho más delicada. El equipo de Stephane Gilli está anclado en la 17.ª posición y solo ha sumado un punto en sus últimos cinco partidos de liga, una racha que incluye duras derrotas ante el Brest y el Marsella.

La diferencia de forma entre ambos equipos es evidente, pero el Angers puede señalar su victoria en el amistoso de agosto ante el Paris FC como prueba de que la distancia no es insalvable. Aquel resultado llegó antes del inicio de la temporada de la Ligue 1 y, desde entonces, han cambiado muchas cosas.

Para el Paris FC, los tres puntos servirían para mantener la presión sobre los clubes que tiene por delante. El Angers, por su parte, necesita sacar algo de este partido si quiere evitar verse aún más inmerso en la lucha por la permanencia.

A continuación encontrarás toda la información que necesitas para ver en directo el Paris FC vs Angers.

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