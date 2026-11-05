Cómo ver el Oxford City contra el Leicester City con una VPN

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Previa del partido

Copa - Jornada 1 6 nov 2026 - 14:45 The RAW Charging Stadium

El Oxford City recibe al Leicester City en The RAW Charging Stadium, en Marston, en un inusual enfrentamiento de la FA Cup entre equipos de categorías muy distintas del fútbol inglés.

El Oxford City, que compite en la National League North/South, afronta una dura prueba ante un Leicester City que actualmente juega en la League One bajo la dirección de Russell Martin. La capacidad de la FA Cup para deparar estos cruces entre equipos de distintas categorías es parte de lo que hace que la competición siga vigente.

El Oxford City de Ross Jenkins llega a este partido tras perder 1-3 ante el South Shields en la National League, aunque antes había demostrado su capacidad de reacción en la copa al vencer al Torquay United en la fase de clasificación. El apoyo de su afición en casa será vital si quiere dar la sorpresa.

El Leicester llega en un estado de forma aceptable. El equipo de Martin empató 2-2 con el Stevenage en su último partido de liga, pero ha ganado tres de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones, incluida una contundente victoria por 3-0 ante el Wigan Athletic.

Para el Oxford City, esta es una de esas citas que pueden marcar su temporada. Para el Leicester, es una oportunidad de avanzar en una copa que sigue teniendo importancia independientemente de la categoría en la que juegue un club.

Sigue leyendo para saber todo lo que necesitas sobre cómo ver en directo el Oxford City contra el Leicester City.

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