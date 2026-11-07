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Major League Soccer
team-logoOrlando City
Inter&Co Stadium
team-logoRevolución de Nueva Inglaterra
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Dónde ver hoy en directo el Orlando City-New England Revolution: ¿qué canal televisa el partido y dónde se puede seguir por streaming?

Orlando City vs Revolución de Nueva Inglaterra
Orlando City
Revolución de Nueva Inglaterra
Major League Soccer

Guía con todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el partido de la Major League Soccer entre Orlando City y New England Revolution.

Cómo ver el Orlando City contra el New England Revolution con una VPN

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  • Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.
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  • Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).
  • Accede al operador oficial. Visita la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.
  • Inicia sesión y encuentra la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

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Major League Soccer - Jornada 34
Inter&Co Stadium

El Orlando City recibe al New England Revolution en el Inter&Co Stadium de Orlando en un partido de la temporada regular de la Major League Soccer de gran importancia para ambos equipos a medida que la campaña se acerca a su final.

El Orlando City llega en un momento complicado. El equipo de Martin Perelman solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos de la MLS y cayó por 4-0 ante el Charlotte FC en su encuentro más reciente, un resultado que le obliga a reaccionar antes de jugar en casa.

El Orlando City ocupa el noveno puesto de la Conferencia Este y sus opciones de disputar la postemporada están en peligro. Necesita ganar para mantener vivas esas aspiraciones.

El New England Revolution llega a Orlando con una buena dinámica. El equipo de Marko Mitrovic ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y ocupa el tercer puesto de la Conferencia Este. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-2 ante el Inter Miami CF, después de tres victorias consecutivas.

El New England Revolution aseguró su plaza en la Copa de Campeones de la Concacaf de 2027 con ese resultado ante el Inter Miami y buscará mantener su sólida posición en el Este cuando la temporada regular se acerca a su fin.

Se enfrentan un equipo local que busca recuperar su mejor forma y un visitante que llega con confianza y una identidad clara. Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver en directo el Orlando City contra el New England Revolution.

Noticias de los equipos y plantillas

Orlando City contra Revolución de Nueva Inglaterra alineaciones probables

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  • M. Perelman

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