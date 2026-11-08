Cómo ver el Oldham Athletic contra el Sheffield Wednesday con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita Mira fútbol dondequiera

Consigue una VPN fiable . Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido.

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Visita al operador oficial. Accede a la página web o abre la aplicación oficial de streaming del operador que posee los derechos deportivos.

Inicia sesión y encuentra la retransmisión. Regístrate o inicia sesión en la plataforma del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

Copa - Jornada 1 8 nov 2026 - 12:15 Boundary Park

El Oldham Athletic recibe al Sheffield Wednesday en Boundary Park en la FA Cup. El equipo de League Two buscará dar la sorpresa ante un rival de la categoría superior.

El Oldham llega a esta eliminatoria con resultados dispares a las órdenes de Micky Mellon. Ganó 1-0 al Northampton Town en su último partido de League Two, pero solo ha logrado dos victorias en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones, un periodo en el que perdió ante el Crawley Town y el Walsall.

El Sheffield Wednesday, dirigido por Dave Challinor, tampoco ha encontrado la regularidad. Ha empatado sus dos últimos partidos de League One, ante el Blackpool y el Cambridge United, y llega sin ganar en tres encuentros después de perder por 2-0 en dos partidos consecutivos contra el Doncaster Rovers y el Notts County anteriormente en octubre.

La FA Cup ofrece a ambos clubes la oportunidad de empezar de nuevo. Para el Oldham, recibir en casa a un equipo de League One supone una verdadera ocasión de pasar de ronda. Para el Sheffield Wednesday, un buen resultado en la copa podría darle la confianza que le ha faltado en la liga.

Boundary Park será el escenario de una eliminatoria copera entre equipos de categorías inferiores que promete ser competida. Sigue leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber sobre cómo verla.

Noticias de los equipos y plantillas