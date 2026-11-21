Cómo ver el Newcastle United-Arsenal con una VPN

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Previa del partido

Premier League - Jornada 11 21 nov 2026 - 12:30 St James' Park

La Premier League regresa a St James' Park el sábado por la tarde, cuando el Newcastle United reciba al Arsenal en un encuentro que promete un ambiente intenso en Newcastle upon Tyne.

El Arsenal llega como líder de la competición tras sumar 27 puntos de 30 posibles y abrir una ventaja de cinco puntos en lo más alto. El equipo de Mikel Arteta se ha mostrado implacable en los primeros meses de la temporada, y sus victorias en el campo del Liverpool y en la Champions League han reforzado sus credenciales.

Para el Newcastle, este partido llega en un momento complicado. El equipo de Matthias Jaissle solo ha logrado una victoria en sus cinco partidos como local en St James' Park esta temporada, y las dos derrotas consecutivas en la Premier League antes del parón de selecciones han aumentado la presión de cara a este encuentro.

El partido también tiene un componente personal. Bruno Guimaraes vuelve a Tyneside por primera vez desde que completó su traspaso al Arsenal por 75 millones de libras este verano, y es poco probable que la afición local le reciba con calidez. Ya ha demostrado esta temporada que sabe desenvolverse ante una afición hostil: marcó contra el Sunderland tras salir desde el banquillo.

Harvey Barnes se refirió directamente al reencuentro en la previa y dejó de lado cualquier sentimentalismo. Su mensaje fue claro: el Newcastle está centrado en el resultado, no en la ocasión.