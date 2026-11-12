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UEFA Nations League C
team-logoMontenegro
Stadion Pod Goricom
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Dónde ver hoy en directo el Montenegro-Letonia: ¿qué canal televisa el partido y dónde se puede seguir en streaming?

Montenegro vs Letonia
Montenegro
Letonia
UEFA Nations League C

Todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el Montenegro-Letonia de la Liga C de la Liga de Naciones de la UEFA.

Cómo ver el Montenegro-Letonia con una VPN

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Previa del partido

crest
UEFA Nations League C - Jornada 5
Stadion Pod Goricom

Montenegro recibe a Letonia en el Stadion Pod Goricom de Podgorica en un partido de la fase de grupos de la Liga C de la UEFA Nations League. Ambos equipos llegan al encuentro en momentos de forma muy distintos.

La Montenegro de Mirko Vucinic lidera el Grupo 2 y ha mostrado solidez durante esta campaña de la Nations League, con victorias ante Letonia y Armenia en las últimas semanas. Los únicos puntos que ha cedido fueron en un empate sin goles frente a Armenia el 5 de octubre.

Letonia llega en una situación mucho menos convincente. El equipo de Paolo Nicolato ha perdido sus últimos cuatro partidos, entre ellos el encuentro de ida ante Montenegro por 2-1 el 2 de octubre y otro por 2-1 frente a Chipre el 5 de octubre.

Montenegro ha marcado con facilidad en esta edición de la Nations League y ha visto puerta en todos los partidos que ha disputado en la competición. Letonia, por el contrario, ha tenido problemas en defensa y se ha quedado sin marcar en dos de sus últimos cuatro encuentros.

El historial de enfrentamientos entre ambas selecciones favorece a Montenegro, que buscará reforzar su ventaja al frente de la clasificación con otra victoria en casa.

Montenegro contra Letonia alineaciones

4-4-2
Montenegro crest
Montenegro
MTN
Formación
Letonia crest
Letonia
LVA
5-4-1
B. PopovicB. PopovicS. SavicS. SavicM. BrnovicM. Brnovicteam-logoI. Vujacicteam-logoO. GasevicV. AdzicV. AdzicM. JankovicM. JankovicA. BulatovicA. Bulatovicteam-logoS. HaksabanovicN. KrstovicN. KrstovicM. OsmajicM. Osmajicteam-logoR. MatrevicsD. MelniksD. MelniksO. VientiessO. VientiessA. CernomordijsA. CernomordijsD. CirkinD. CirkinR. JurkovskisR. Jurkovskisteam-logoL. VapneD. ZelenkovsD. ZelenkovsA. CiganiksA. Ciganiksteam-logoE. DaskevicsR. UldrikisR. Uldrikis
Letonia crest
Letonia
LVA
4-4-2
Montenegro

Once inicial

Letonia

Suplentes

Manager

  • M. Vucinic
  • P. Nicolato

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