Cómo ver el Marseille-Toulouse con una VPN

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Previa del partido

Ligue 1 - Jornada 9 1 nov 2026 - 14:45 Stade Orange Velodrome

El Marseille recibe al Toulouse en el Stade Orange Velodrome en un partido de la Ligue 1 que encuentra a ambos clubes en momentos muy distintos de sus respectivas temporadas.

El equipo de Bruno Genesio llega tras una emocionante victoria por 4-3 ante el Le Havre en su último partido de la Ligue 1, un resultado que puso de relieve tanto la calidad ofensiva como la fragilidad defensiva que han marcado su temporada. El Marseille ganaba 4-0 antes de que una frenética reacción del Le Havre en los últimos minutos propiciara un final de infarto en el Velodrome.

En todas las competiciones, el Marseille ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y ha perdido dos. Sus resultados en la Europa League han sido motivo de preocupación: las derrotas ante el Olympiacos y el Sturm Graz han aumentado la presión sobre Genesio para que consiga resultados más regulares en la competición nacional.

El Toulouse llega en novena posición de la Ligue 1, un puesto por encima del Marseille en la clasificación, y atraviesa una racha de resultados estable, aunque poco destacada. El equipo de Jens Berthel Askou empató 0-0 con el Troyes en su encuentro más reciente y ha mostrado resistencia en las últimas semanas.

El equipo visitante también llega a este desplazamiento con bajas por lesión, mientras que el Marseille no podrá contar con jugadores importantes por el mismo motivo en su intento de consolidarse en la mitad superior de la tabla.

Sigue leyendo para saber todo lo necesario sobre cómo ver en directo el Marseille-Toulouse.

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