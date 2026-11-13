Cómo ver el Liechtenstein-Azerbaiyán con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita Mira fútbol dondequiera

Consigue una VPN fiable . Elige un proveedor de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

. Elige un proveedor de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido.

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Accede al operador oficial. Visita la página web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.

Inicia sesión y busca la retransmisión. Regístrate o inicia sesión en la plataforma del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

UEFA Nations League D - Jornada 5 13 nov 2026 - 14:45 Rheinpark Stadion

Liechtenstein recibe a Azerbaiyán en el Rheinpark Stadion de Vaduz en un partido de la Liga D de la Liga de Naciones de la UEFA de gran importancia para la clasificación del grupo. El equipo de Konrad Funfstuck necesita un resultado que mantenga vivas sus opciones, mientras que la Azerbaiyán de Aykhan Abbasov llega como líder del grupo y en una buena dinámica.

Liechtenstein atraviesa una racha complicada y ocupa la tercera posición del Grupo 2. Su último partido en la Liga de Naciones terminó con un empate 0-0 ante Azerbaiyán a principios de este mes, un punto que apenas alivió la presión sobre el conjunto local.

Azerbaiyán, por el contrario, ha encadenado una sólida serie de resultados. Su victoria por 1-0 frente a Lituania en el último encuentro le permitió alcanzar el liderato del grupo y confirmó que es el equipo a batir en esta miniliga.

El anterior enfrentamiento entre ambas selecciones, disputado el 1 de octubre, terminó sin goles. Liechtenstein espera que jugar en casa marque la diferencia esta vez, aunque Azerbaiyán ha demostrado que es difícil hacerle gol.

El reto para Funfstuck es encontrar la eficacia ofensiva que tanto ha faltado. Liechtenstein no ha marcado en cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, una racha a la que tendrá que poner fin si quiere sacar algo de este encuentro.

Azerbaiyán llega con confianza y un objetivo claro: ganar y consolidar el liderato. El equipo de Abbasov ha sido eficaz, aunque no espectacular, y ha sabido sacar resultados cuando más importaba.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre dónde ver el Liechtenstein-Azerbaiyán, incluido el horario de inicio, el canal de televisión y las opciones para seguirlo en directo por internet.

Novedades de los equipos y convocatorias