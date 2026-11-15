Cómo ver Letonia contra Armenia con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se retransmite oficialmente el partido.

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Visita el servicio del operador oficial. Entra en la web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.

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Previa del partido

UEFA Nations League C - Jornada 6 15 nov 2026 - 09:00 Skonto Stadium

Letonia recibe a Armenia en el estadio Skonto de Riga en un partido del Grupo 2 de la Liga C de la UEFA Nations League. Ambas selecciones buscan cerrar su campaña con una nota positiva.

La Letonia de Paolo Nicolato llega en un mal momento de forma y ha tenido dificultades durante toda esta edición de la Nations League. Ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos y cayó por 2-1 ante Montenegro en su encuentro más reciente, el 12 de noviembre.

Armenia llega a este partido tras empatar 1-1 con Chipre el 12 de noviembre, un resultado que prolonga la trayectoria irregular del equipo de Yegishe Melikyan. Solo ha ganado uno de sus últimos cinco encuentros, aunque esa victoria, un 2-0 ante Letonia en una fase anterior de la competición, le dará confianza de cara a este nuevo enfrentamiento.

Letonia ocupa el cuarto puesto del Grupo 2, mientras que Armenia está una posición por encima, en el tercero. Ninguna de las dos selecciones puede aspirar al ascenso, pero ambas querrán terminar la fase de grupos con algo positivo que mostrar.

Sigue leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber sobre cómo ver en directo el Letonia contra Armenia.

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