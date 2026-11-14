Cómo ver Kosovo contra Israel con una VPN

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Previa del partido

UEFA Nations League B - Jornada 5 14 nov 2026 - 09:00 Fadil Vokrri Stadium

Kosovo recibe a Israel en el estadio Fadil Vokrri de Pristina en un partido del grupo 3 de la Liga B de la UEFA Nations League que tiene mucho en juego para ambos equipos.

Kosovo llega al encuentro en la segunda posición del grupo, después de que el equipo de Franco Foda ya haya vencido a Irlanda en esta campaña. Sin embargo, sus resultados en la Nations League han sido irregulares: dos empates y una derrota ante Austria han complicado sus aspiraciones de ascenso.

Israel llega en cuarta posición y su trayectoria en la Nations League refleja una irregularidad similar. El equipo de Ran Ben Shimon perdió 3-0 ante Irlanda en septiembre antes de empatar sus dos siguientes partidos, incluido un empate sin goles frente a Kosovo en el encuentro de ida.

Aquel empate de octubre entre ambos equipos plantea un escenario interesante para la revancha. Ninguno de los dos logró marcar en el Fadil Vokrri la última vez y ambos necesitan los tres puntos para mantener vivas sus aspiraciones en el grupo.

La capacidad goleadora de Kosovo, que marcó tres tantos a Andorra en un amistoso de junio, contrasta con la reciente solidez defensiva de Israel. El equipo de Ben Shimon no ha perdido en tres partidos, pero le ha costado marcar goles.

Para Foda, una victoria en casa supondría un gran paso hacia una buena posición final en el grupo. La afición de Kosovo esperará una actuación más convincente que la del empate sin goles con el que terminó su último partido en casa en esta competición.