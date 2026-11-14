¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
UEFA Nations League B
team-logoKosovo
Fadil Vokrri Stadium
team-logoIsrael
¡Mira aquí! Disney+ Premium Chile
Con la colaboración de

Dónde ver hoy en directo el Kosovo-Israel: ¿qué canal televisa el partido y dónde verlo en streaming?

Kosovo vs Israel
UEFA Nations League B
Kosovo
Israel

Guía con todo lo que necesitas saber para ver en directo el Kosovo-Israel de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA.

Cómo ver Kosovo contra Israel con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

NordVPN

Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar

Mira fútbol dondequiera
VPN segura y de alta velocidad
Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito.
Protege hasta 10 dispositivos a la vez
Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo
Dirección IP dedicada
Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad
  • Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
  • Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.
EspañaDAZN
MéxicoSky Sports
ColombiaDisney+ Premium Sur
ArgentinaDisney+ Premium Argentina
PerúDisney+ Premium Chile
ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
República DominicanaDisney+ Premium Norte
ParaguayDisney+
UruguayDisney+ Premium Argentina
Estados UnidosFubo
  • Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).
  • Accede al operador oficial. Entra en la página web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.
  • Inicia sesión y busca la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

crest
UEFA Nations League B - Jornada 5
Fadil Vokrri Stadium

Kosovo recibe a Israel en el estadio Fadil Vokrri de Pristina en un partido del grupo 3 de la Liga B de la UEFA Nations League que tiene mucho en juego para ambos equipos.

Kosovo llega al encuentro en la segunda posición del grupo, después de que el equipo de Franco Foda ya haya vencido a Irlanda en esta campaña. Sin embargo, sus resultados en la Nations League han sido irregulares: dos empates y una derrota ante Austria han complicado sus aspiraciones de ascenso.

Israel llega en cuarta posición y su trayectoria en la Nations League refleja una irregularidad similar. El equipo de Ran Ben Shimon perdió 3-0 ante Irlanda en septiembre antes de empatar sus dos siguientes partidos, incluido un empate sin goles frente a Kosovo en el encuentro de ida.

Aquel empate de octubre entre ambos equipos plantea un escenario interesante para la revancha. Ninguno de los dos logró marcar en el Fadil Vokrri la última vez y ambos necesitan los tres puntos para mantener vivas sus aspiraciones en el grupo.

La capacidad goleadora de Kosovo, que marcó tres tantos a Andorra en un amistoso de junio, contrasta con la reciente solidez defensiva de Israel. El equipo de Ben Shimon no ha perdido en tres partidos, pero le ha costado marcar goles.

Para Foda, una victoria en casa supondría un gran paso hacia una buena posición final en el grupo. La afición de Kosovo esperará una actuación más convincente que la del empate sin goles con el que terminó su último partido en casa en esta competición.

Kosovo contra Israel alineaciones

4-1-4-1
Kosovo crest
Kosovo
KOS
Formación
Israel crest
Israel
ISR
5-4-1
team-logoA. Saipiteam-logoK. Hajriziteam-logoI. Krasniqiteam-logoD. Gallapeniteam-logoL. KamberiM. VojvodaM. VojvodaV. HodzaV. HodzaL. AvdullahuL. AvdullahuE. ZhegrovaE. ZhegrovaM. RashicaM. RashicaV. MuriqiV. MuriqiD. PeretzD. Peretzteam-logoR. ShlomoN. YehoshuaN. YehoshuaI. NachmiasI. Nachmiasteam-logoN. Stoinovteam-logoE. DasaL. AbadaL. Abadateam-logoE. Azoulayteam-logoD. PeretzO. GloukhO. GloukhI. ToklomatiI. Toklomati
Israel crest
Israel
ISR
4-1-4-1
Kosovo

Once inicial

Israel

Suplentes

Manager

  • F. Foda
  • R. Shimon

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google