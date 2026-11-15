Cómo ver el Grecia-Serbia con una VPN

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Previa del partido

UEFA Nations League A - Jornada 6 16 nov 2026 - 14:45 Panthessaliko Stadium

Grecia recibe a Serbia en el estadio Panthessaliko de Volos, en el grupo 2 de la Liga A de la UEFA Nations League, con ambas selecciones necesitadas de rescatar algo de una campaña difícil.

Grecia llega a este encuentro muy tocada. Su derrota por 7-0 ante Países Bajos en Ámsterdam fue la más abultada del grupo y dejó al seleccionador Ivan Jovanovic visiblemente afectado. Admitió que el resultado dolería a su plantilla durante mucho tiempo y reconoció que, sencillamente, no estaban preparados para el aluvión ofensivo neerlandés.

Los resultados recientes tampoco ofrecen consuelo a Serbia. El equipo de Veljko Paunovic ha perdido sus cinco partidos oficiales de esta campaña, en los que ha encajado 10 goles y marcado solo cuatro. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 3-1 ante Alemania en Belgrado, un resultado que confirmó su posición en el último puesto del grupo.

Grecia ocupa la segunda posición de la tabla, aunque ese puesto parece ahora precario después de que el desastre de Ámsterdam acabara con el impulso que había adquirido gracias a sus resultados anteriores. Hasta entonces, había empatado dos veces y vencido tanto a Serbia como a Alemania antes de venirse abajo de forma tan contundente.

Con la clasificación para cuartos de final fuera del alcance de Serbia y cada vez más complicada para Grecia, este encuentro se presenta como una lucha por el orgullo y por unos puntos que aún podrían influir en la clasificación final.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para ver en directo el Grecia-Serbia.

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