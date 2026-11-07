Cómo ver el FC Dallas vs Colorado Rapids con una VPN

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Previa del partido

Major League Soccer - Jornada 34 7 nov 2026 - 19:00 Toyota Stadium

El FC Dallas recibe al Colorado Rapids en el Toyota Stadium de Frisco en un partido de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer con mucho en juego para ambos equipos, ahora que la temporada regular entra en su recta final.

El equipo de Eric Quill ocupa la segunda posición de la Conferencia Oeste y ha sido uno de los más regulares de la liga durante el último mes. Sus resultados en casa han sido la base de su lucha por lograr una de las primeras plazas de cara a los playoffs, y querrá mantener esa ventaja mientras se aprieta la clasificación a su alrededor.

El Colorado llega noveno del Oeste. El equipo de Matt Wells sigue en la pelea por los playoffs, pero necesita puntos para mantenerse en ella. Sus resultados recientes han sido irregulares, y una racha que incluye la derrota por 2-4 ante el Chicago Fire FC en su último partido habrá generado preocupación antes de esta difícil visita.

El Rapids ha demostrado que puede sacar resultados a domicilio, como hizo al imponerse por 1-0 al Vancouver Whitecaps a principios de octubre, pero le ha faltado regularidad. Wells necesitará una actuación más disciplinada si el Colorado quiere sacar algo positivo del Toyota Stadium.

Por su parte, el Dallas empató 1-1 con el Sporting Kansas City en su último partido en casa y buscará volver a ganar ante su afición. Una victoria reforzaría aún más su posición en la zona alta de la Conferencia Oeste.

Con la lucha por los playoffs entrando en su fase decisiva, ambos entrenadores afrontarán este partido sabiendo que no pueden permitirse un tropiezo. Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber para verlo en directo.

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