Cómo ver el Escocia vs Macedonia del Norte con una VPN

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Previa del partido

UEFA Nations League B - Jornada 5 13 nov 2026 - 14:45 Hampden Park

Escocia recibe a Macedonia del Norte en Hampden Park, en Glasgow, en un partido del Grupo 1 de la Liga B de la Nations League de la UEFA con mucho en juego para ambos equipos en la clasificación.

Escocia llega al encuentro en el tercer puesto del grupo tras una difícil racha de resultados en la Nations League. El equipo de Steve Clarke perdió 3-0 ante Suiza y después 1-2 frente a Eslovenia en su partido más reciente, aunque sí venció 2-0 a Macedonia del Norte en el encuentro de ida, disputado anteriormente en esta edición.

El regreso de Scott McTominay supone un refuerzo importante para el centro del campo de Escocia. El jugador del Nápoles se perdió los cuatro primeros partidos de la Nations League tras someterse a una cirugía cardíaca correctiva a raíz de un alarmante episodio médico durante el Mundial, en el que necesitó una cardioversión, un procedimiento para restablecer el ritmo cardíaco normal, apenas dos días antes del primer partido de Escocia en la fase de grupos contra Haití. Ahora se ha recuperado por completo y está disponible para jugar.

Luis Binks es la única baja destacada del equipo local, mientras que Sebastien Pocognoli dispone de una plantilla prácticamente al completo entre la que elegir en el intento de Escocia de ganar impulso en la segunda mitad de la fase de grupos.

Macedonia del Norte llega a Hampden tras perder sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. El equipo de Goce Sedloski ha encajado muchos goles durante esa racha y solo ha marcado uno en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-0 ante Suiza.

No se han comunicado lesiones ni sanciones entre los visitantes de cara al partido, pero su estado de forma les sitúa como claros desfavorecidos en suelo escocés.