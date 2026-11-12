Cómo ver el Escocia-Macedonia del Norte con una VPN

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Previa del partido

UEFA Nations League B - Jornada 5 13 nov 2026 - 14:45 Hampden Park

Escocia recibe a Macedonia del Norte en Hampden Park, en Glasgow, en un partido del grupo 1 de la Liga B de la Liga de Naciones de la UEFA con mucho en juego para ambos equipos en la clasificación.

Escocia llega a este encuentro en tercera posición del grupo tras una difícil racha de resultados en la Liga de Naciones. El equipo de Steve Clarke perdió 3-0 ante Suiza y después 1-2 frente a Eslovenia en su partido más reciente, aunque se impuso 2-0 a Macedonia del Norte en el duelo de ida, disputado anteriormente en esta edición.

El regreso de Scott McTominay aporta un factor importante al centro del campo de Escocia. El jugador del Napoli se perdió los cuatro primeros partidos de la Liga de Naciones tras someterse a una operación cardíaca correctiva a raíz de un alarmante episodio médico durante el Mundial, en el que necesitó una cardioversión, un procedimiento para restablecer el ritmo cardíaco normal, apenas dos días antes del primer partido de Escocia en la fase de grupos contra Haití. Ahora está plenamente recuperado y disponible para jugar.

Luis Binks es la única baja destacada del equipo local, mientras que Sebastien Pocognoli cuenta con una plantilla casi al completo entre la que elegir para una Escocia que busca ganar impulso en la segunda mitad de la fase de grupos.

Macedonia del Norte llega a Hampden tras perder sus cinco partidos más recientes en todas las competiciones. El equipo de Goce Sedloski ha encajado muchos goles durante esa racha y solo ha marcado uno en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-0 ante Suiza.

Los visitantes no tienen lesiones ni sanciones de las que se haya informado de cara al partido, pero su estado de forma los sitúa como claros no favoritos en suelo escocés.

Sigue leyendo para saber todo lo que necesitas sobre cómo ver en directo el Escocia-Macedonia del Norte.

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