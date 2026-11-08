Cómo ver el Crystal Palace-Liverpool con una VPN

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Previa del partido

Premier League - Jornada 10 8 nov 2026 - 09:00 Selhurst Park

El Crystal Palace recibe al Liverpool en Selhurst Park en la décima jornada de la Premier League. El equipo de Andoni Iraola busca prolongar su racha invicta a domicilio en la máxima categoría esta temporada.

El Crystal Palace atraviesa un momento complicado en la competición doméstica, tras perder sus dos últimos partidos de la Premier League sin marcar. El equipo de Pierre Sage se ha mostrado más competitivo en Europa, donde ha encadenado dos empates en la Europa League, pero mejorar su rendimiento en liga sigue siendo la prioridad.

El Liverpool afronta el fin de semana tras caer por 3-2 ante el Fenerbahce en la Champions League a mitad de semana, su segunda derrota consecutiva en todas las competiciones después de perder por 1-0 contra el Arsenal en la Premier League. Sin embargo, el Liverpool ha sumado a domicilio 10 de sus 15 puntos ligueros esta temporada, lo que pone de relieve la solidez que Iraola ha construido lejos de Anfield.

Alexander Isak es la principal amenaza ofensiva del Liverpool en su visita al sur de Londres. El internacional sueco marcó ante el Fenerbahce su séptimo gol de la temporada y ha visto puerta en dos de sus tres últimos partidos de la máxima categoría contra el Palace, aunque Selhurst Park sigue siendo el estadio de la Premier League en el que más ha jugado sin marcar.

Bradley Barcola, fichado del PSG por 123 millones de libras, aporta otra dimensión al ataque del Liverpool. El extremo francés ha reconocido que aún no ha alcanzado su mejor nivel en Inglaterra. Sus tres goles con el club llegaron en un único partido europeo. Iraola ha probado a Barcola en una posición central como alternativa a Isak y Cody Gakpo, lo que da al Liverpool más flexibilidad táctica.

Jeremie Frimpong es baja para el Liverpool tras sufrir una lesión muscular contra el Brentford el mes pasado, un contratiempo que también le ha dejado fuera de la convocatoria de Países Bajos para los compromisos internacionales de noviembre. Su ausencia deja al Liverpool con pocas opciones en el lateral derecho de cara a este encuentro.