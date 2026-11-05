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Serie A
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Dónde ver hoy en directo el Cruzeiro-Bahia: ¿quién retransmite el partido por televisión y en streaming?

Cruzeiro vs Bahia
Cruzeiro
Bahia
Serie A

Guía con todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el Cruzeiro-Bahia de la Serie A.

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Previa del partido

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Serie A - Jornada 34

El Cruzeiro recibe al Bahia en un partido de la Serie A de gran importancia para ambos clubes, ahora que la temporada entra en su recta final.

El equipo de Artur Jorge ocupa la tercera posición de la tabla y atraviesa un buen momento, con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos de liga. Un triunfo en casa mantendría la presión sobre los equipos que tiene por delante.

El Bahia llega en sexta posición bajo las órdenes de Rogerio Ceni, tres puestos y unos pocos puntos por detrás del Cruzeiro. La distancia entre ambos convierte este encuentro en una cita con claras repercusiones para la mitad alta de la tabla.

El Bahia afronta este partido tras vencer por 3-2 al Sao Paulo, un resultado que demostró su capacidad para marcar con facilidad. En su anterior encuentro a domicilio empató 1-1 con el Santos, en un partido que fue noticia por motivos ajenos al marcador.

En aquel empate ante el Santos, Neymar fue expulsado por infringir la norma recién implantada que obliga a mostrar la tarjeta roja a cualquier jugador que se tape la boca durante un enfrentamiento. El incidente, por el que el Tribunal Superior de Justicia Deportiva de Brasil también sancionó al capitán del Santos con dos partidos, puso de relieve cómo la normativa ya está cambiando el comportamiento sobre el terreno de juego en el fútbol brasileño.

Con el Cruzeiro firmando algunos de los resultados más regulares de la competición y el Bahia buscando recortar distancias con los tres primeros, hay mucho en juego en este encuentro.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre dónde ver el Cruzeiro-Bahia.

Noticias de los equipos y plantillas

Cruzeiro contra Bahia alineaciones

4-2-3-1
Cruzeiro crest
Cruzeiro
CRU
Formación
Bahia crest
Bahia
BAH
team-logoO. Costateam-logoG. Rojasteam-logoFagnerteam-logoFabricio Brunoteam-logoJ. Jesusteam-logoGérsonteam-logoK. Arroyoteam-logoZe LucasL. RomeroL. Romeroteam-logoB. Rodriguesteam-logoKaio Jorgeteam-logoRonaldoteam-logoR. Nestorteam-logoErickteam-logoÉverton Ribeiroteam-logoLuciano Jubateam-logoA. Velizteam-logoD. Duarteteam-logoC. Oliverateam-logoM. Victorteam-logoN. Acevedoteam-logoKanu
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Bahia
BAH
4-2-3-1
Cruzeiro

Once inicial

Bahia

Suplentes

Manager

  • A. Jorge
  • R. Ceni

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