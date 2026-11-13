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Dónde ver hoy en directo el Colombia-Chile: ¿quién televisa el partido y dónde verlo en streaming?

Colombia vs Chile
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Chile
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Una guía con todo lo que necesitas saber para ver en directo el amistoso de hoy entre Colombia y Chile.

Cómo ver Colombia vs. Chile con una VPN

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ColombiaRCN Television
ArgentinaDIRECTV Sports Argentina
ChileMega
EcuadorCanal del futbol
Estados UnidosFanatiz
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Previa del partido

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Amistosos - Jornada 1

Colombia y Chile se enfrentan en un amistoso internacional. Ambas selecciones sudamericanas aprovechan el parón para poner a punto sus plantillas de cara a sus próximos compromisos.

Colombia llega a este partido tras haber mostrado destellos de calidad en sus últimos encuentros. Los cafeteros lograron una convincente victoria por 2-0 ante Perú en su último partido y buscarán mantener esa inercia frente a un rival conocido de la CONMEBOL.

Chile llega en mejor estado de forma de lo que podría sugerir su balance reciente. La Roja venció a México por 2-0 en su último partido y tratará de dar continuidad a ese resultado después de sufrir derrotas consecutivas ante Estados Unidos y Canadá.

Las dos selecciones se conocen bien por sus duelos de clasificación para el Mundial, y esa familiaridad suele dar lugar a partidos disputados incluso cuando se trata de un amistoso.

Sigue leyendo para conocer dónde ver el partido, la hora de inicio, las novedades de las selecciones y sus resultados más recientes.

Novedades y convocatorias de las selecciones

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