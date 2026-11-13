Cómo ver Colombia vs. Chile con una VPN
¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).
Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita
- Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).
- Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.
- Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).
- Accede al operador oficial. Visita el sitio web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.
- Inicia sesión y encuentra la emisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.
Previa del partido
Colombia y Chile se enfrentan en un amistoso internacional. Ambas selecciones sudamericanas aprovechan el parón para poner a punto sus plantillas de cara a sus próximos compromisos.
Colombia llega a este partido tras haber mostrado destellos de calidad en sus últimos encuentros. Los cafeteros lograron una convincente victoria por 2-0 ante Perú en su último partido y buscarán mantener esa inercia frente a un rival conocido de la CONMEBOL.
Chile llega en mejor estado de forma de lo que podría sugerir su balance reciente. La Roja venció a México por 2-0 en su último partido y tratará de dar continuidad a ese resultado después de sufrir derrotas consecutivas ante Estados Unidos y Canadá.
Las dos selecciones se conocen bien por sus duelos de clasificación para el Mundial, y esa familiaridad suele dar lugar a partidos disputados incluso cuando se trata de un amistoso.
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