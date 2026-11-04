Cómo ver el Bristol City vs Wolverhampton Wanderers con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita Mira fútbol dondequiera

Consigue una VPN fiable . Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.

Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Accede al operador oficial. Visita la página web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.

Inicia sesión y busca la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfruta del partido.

Previa del partido

Championship - Jornada 14 4 nov 2026 - 15:00 Ashton Gate

El Wolverhampton Wanderers visita Ashton Gate para enfrentarse al Bristol City en la Championship. El equipo de Cesar Peixoto buscará prolongar su buena racha reciente.

El Wolves llega a Bristol en la séptima posición de la tabla. Es un partido importante en la lucha por el ascenso para un equipo que solo ha perdido uno de sus últimos cuatro encuentros de Championship.

El Bristol City, dirigido por Michael Skubala, ocupa la decimoquinta posición y necesita un resultado positivo para frenar un bajón que le ha llevado a ganar solo uno de sus últimos cinco partidos.

El Bristol City ganó al Bolton Wanderers por 2-3 en casa en su partido más reciente, pero las derrotas consecutivas ante el Sheffield United y el Blackburn Rovers inmediatamente anteriores habrán dado motivos de preocupación a Skubala.

El Wolves, en cambio, afronta este encuentro con impulso. Su victoria por 3-0 ante el Cardiff City en la última jornada reforzó su condición de uno de los equipos más regulares de la categoría durante el último mes.

Los dos clubes se han enfrentado en competición oficial en los últimos años, y el Wolves ha ganado los dos duelos más recientes. Peixoto esperará que esa familiaridad genere confianza y no exceso de confianza.

Sigue leyendo para saber todo lo que necesitas sobre cómo ver en directo este partido de Championship.

Noticias de los equipos y plantillas