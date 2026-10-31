Cómo ver el Brighton & Hove Albion femenino contra el Crystal Palace FC femenino con una VPN

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Previa del partido

WSL Serie Primavera - Jornada 8 1 nov 2026 - 09:00 Broadfield Stadium

El Brighton & Hove Albion femenino recibe al Crystal Palace FC femenino en el Broadfield Stadium de Crawley en un partido de la Women's Super League que enfrenta a dos equipos situados en zonas muy distintas de la tabla.

El Brighton de Arturo Ruiz llega al encuentro con una buena dinámica. Sus tres victorias en los últimos cinco partidos de todas las competiciones, incluida una por 3-0 ante el West Ham United en la WSL, muestran a un equipo capaz de encadenar buenos resultados en casa.

El Crystal Palace llega en un momento complicado. El equipo de Josanne Potter ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos, ha encajado goles con facilidad y no ha dejado la portería a cero en ninguno de ellos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 4-2 ante el London City Lionesses en la Copa de la WSL.

Los dos clubes se han enfrentado pocas veces en las últimas temporadas, pero su último encuentro en la WSL acabó 1-1 en el Broadfield Stadium en febrero de 2025, un resultado que puso de manifiesto lo igualado que puede ser este duelo, independientemente de la posición de cada equipo en la liga.

El Brighton buscará prolongar su buena racha en casa, mientras que el Palace necesita poner fin a una mala dinámica que lo ha dejado cerca de los últimos puestos de la WSL.

Esto es todo lo que necesitas saber sobre dónde ver el Brighton femenino contra el Crystal Palace femenino, incluida la hora de inicio y las noticias de ambos equipos.

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