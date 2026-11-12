Cómo ver el Albania contra Finlandia con una VPN

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Previa del partido

UEFA Nations League C - Jornada 5 12 nov 2026 - 14:45 Air Albania Stadium

Albania recibe a Finlandia en el Air Albania Stadium de Tirana en un partido de la Liga C de la Liga de Naciones de la UEFA de gran importancia para ambos equipos.

La Albania de Rolando Maran llega a este encuentro como líder del Grupo 1 y busca consolidar su posición tras una racha de resultados dispares en la competición.

El último partido de Albania terminó con una victoria por 2-1 ante San Marino, aunque unos días antes había perdido frente a esta misma Finlandia, un resultado que hará que afronten la revancha con especial atención.

Finlandia, dirigida por Jacob Friis, llega tras perder por 1-0 ante Bielorrusia en su último partido de la Liga de Naciones, un tropiezo que la ha dejado tercera en la clasificación del grupo.

Finlandia ya había derrotado a Albania por 2-1 en casa, por lo que sabe que puede conseguir un buen resultado aquí, aunque jugar fuera supone un reto diferente.