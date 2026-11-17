Cómo ver Dinamarca vs Noruega con una VPN

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Previa del partido

UEFA Nations League A - Jornada 6 17 nov 2026 - 14:45 Parken

Dinamarca recibe a Noruega el martes por la noche en el Parken de Copenhague, en la última jornada del grupo A4 de la UEFA Nations League, con el segundo puesto y una plaza en cuartos de final en juego.

El equipo de Brian Riemer llega en un momento de forma espectacular tras golear 4-1 a Portugal el sábado en Braga, un resultado que le permitió alcanzar los nueve puntos y quedarse a un partido de asegurar su plaza en la fase eliminatoria. Rasmus Hojlund marcó dos goles y Pierre-Emile Hojbjerg añadió otro de penalti en la derrota más abultada de Portugal como local en la historia de las competiciones oficiales.

Morten Hjulmand la calificó como una de las mayores victorias de la historia del fútbol danés, aunque el centrocampista del Sporting se apresuró a recalcar que el trabajo aún no está terminado. A Dinamarca le bastará un empate en el Parken para avanzar, pero una derrota daría a Noruega el segundo puesto.

Noruega también afronta el encuentro del martes con impulso tras vencer 3-1 a Gales el sábado en Oslo. Erling Haaland marcó de penalti y dio una asistencia, mientras que Antonio Nusa abrió el marcador y Andreas Schjelderup anotó un segundo gol. El equipo de Stale Solbakken sabe que solo le vale ganar en Copenhague.

Haaland será clave para las aspiraciones de Noruega, aunque, tras el partido contra Gales, el delantero del Manchester City tuvo que responder a preguntas sobre el caso aún abierto de los cargos financieros contra su club en la Premier League. Dejó claro que sigue centrado por completo en el fútbol y en este decisivo encuentro de la Nations League.

Martin Odegaard disputó los 90 minutos contra Gales pese a haber pasado enfermo la noche anterior al partido, algo que Solbakken no reveló hasta después del encuentro. Habrá que estar atentos a su disponibilidad y a su estado de forma antes del inicio.

Con Portugal ya confirmado como ganador del grupo y Gales abocado a la eliminatoria por la permanencia, el partido del martes en el Parken es un duelo directo por el segundo puesto.