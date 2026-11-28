El partido se emitirá en DAZN Italia. A continuación encontrarás el canal de TV y las opciones para verlo en directo por streaming: suscríbete para seguir el Udinese-Fiorentina en vivo.

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

Disfruta de tus contenidos de forma segura desde cualquier lugar Mira fútbol dondequiera VPN segura y de alta velocidad Encripta tu conexión a internet y te permite acceder a tu contenido favorito. Protege hasta 10 dispositivos a la vez Conecta hasta 10 dispositivos al mismo tiempo Dirección IP dedicada Consigue tu propia dirección IP para añadir una capa extra de seguridad

Consigue una VPN fiable. Elige un proveedor de servicios VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, smartphone o tableta).

Elige un proveedor de servicios VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, smartphone o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.

Conéctate al servidor. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Visita el operador oficial. Entra en la web o abre la aplicación de streaming oficial del operador deportivo que posee los derechos.

Entra en la web o abre la aplicación de streaming oficial del operador deportivo que posee los derechos. Accede y encuentra la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Serie A - Jornada 13 29 nov 2026 - 06:30 Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

El Udinese recibe a la Fiorentina el domingo 29 de noviembre en el Bluenergy Stadium - Stadio Friuli de Udine, en la 13.ª jornada de Serie A. El inicio está previsto para las 12:30.

Para el conjunto de Friuli ya es un duelo de mucho peso. El equipo de Paolo Zanetti es último en una clasificación que empieza a complicarse y llega tras el 1-1 en Bolonia, un punto que puso fin a una mala racha.

En Bolonia, el Udinese tuvo que jugar sin Keinan Davis. Zanetti explicó que optó por un ataque sin un delantero de referencia, con Zaniolo adelantado, y fue precisamente él quien marcó el gol del empate.

La Fiorentina atraviesa días aún más tensos. El 3-0 encajado en Monza el lunes devolvió al equipo a la zona de peligro y abrió el debate sobre el futuro de Paolo Vanoli, que ha recibido el respaldo del club pero llega a Udine con poco margen de error.

El equipo de Vanoli fue alcanzado y superado por el Monza y ahora mira la clasificación con mayor preocupación. La concentración en el Viola Park, iniciada el jueves, sirve para preparar un partido que pesa sobre el presente del entrenador.

Entre dos equipos necesitados de puntos, el resultado puede cambiar el ánimo en ambos clubes. Aquí te contamos dónde ver el Udinese-Fiorentina por TV y streaming.

Noticias de los equipos

El Udinese de Paolo Zanetti apenas recupera efectivos, ya que Idrissa Gueye, Keinan Davis y Nicolo Bertola siguen sin estar disponibles. El once previsto cuenta con Okoye en la portería; Solet, Palma y Kabasele en defensa; Lovric, Abankwah, Ekkelenkamp, Karlstroem, Piotrowski y Kamara en el centro del campo; y Zaniolo en ataque.

La Fiorentina de Paolo Vanoli no podrá contar con Fabiano Parisi, Marin Pongracic, Riccardo Sottil ni Viery. Ninguno de los dos equipos tiene sancionados. El once previsto de la Fiorentina incluye a De Gea bajo palos; Jimenez, Valdepenas, Joao Mario y Dragusin atrás; Ndour y Oulai en el doble pivote; y Mastantuono, Pedro Goncalves y Gnonto por detrás de Pellegrino. Habrá más novedades cuando se acerque el inicio del partido.

Estado de forma

El Udinese ha sumado dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Serie A, sin ninguna victoria. Su resultado más reciente es el 1-1 contra el Bolonia del 22 de noviembre. Antes había perdido por 2-1 en Venecia y por 5-2 contra la Roma, además de empatar 0-0 con el Parma.

En ese periodo, el equipo de Friuli ha marcado 4 goles y ha encajado 11. Aún no ha conseguido ninguna victoria en los partidos considerados.

La Fiorentina suma una victoria, dos empates y dos derrotas. Su último partido fue la derrota por 3-0 en Monza el 23 de noviembre, precedida por el 2-2 ante la Juventus y el 4-2 en el campo del Sassuolo. Completan la serie el 2-2 contra la Atalanta y la derrota por 2-1 frente al Inter. La Fiorentina ha marcado 10 goles y ha encajado 8.

Precedentes

El precedente más reciente es la victoria por 3-0 del Udinese sobre la Fiorentina en Serie A, en un partido disputado el 2 de marzo de 2026. En los cinco enfrentamientos considerados, la Fiorentina ha ganado dos veces, el Udinese otras dos y ha habido un empate, el 2-2 de enero de 2024. La Fiorentina ha marcado 11 goles y el Udinese, 10.

Clasificación

En Serie A, el Udinese ocupa el 19.º puesto, mientras que la Fiorentina es 16.ª.