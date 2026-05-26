¿Dónde ver hoy el partido de Irak en el Mundial de la FIFA 2026? Canales de TV y streams en vivo





Para ver partidos fuera del país de emisión original, elude las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.

¿Cómo usarla?

1. Regístrate en una VPN fiable (ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.

2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma de streaming.

3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a reproducir.

Consideraciones:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.

3. Eludir los bloqueos geográficos infringe las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

En Irak, beIN SPORTS tiene los derechos exclusivos y emitirá todos los partidos en directo por beIN SPORTS MAX y a través de su app beIN CONNECT. En Noruega, los derechos se reparten entre la pública NRK y la privada TV 2, que ofrecerán el partido en abierto por televisión y en directo online a través de NRK TV y TV 2 Play.

¿Cuál es el próximo partido de Irak en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El debut de Irak en la fase de grupos, contra Noruega, tendrá lugar en el Gillette Stadium. Dado el alto interés por ver a los Leones de Mesopotamia frente a un rival europeo de primer nivel, el partido se ofrecerá tanto en canales abiertos como en plataformas de pago.

Detalles Información Rival Noruega Fecha Martes, 16 de junio de 2026 Hora del saque inicial 18:00 (hora local) / 23:00 (BST) Estadio Estadio Gillette Ciudad Foxborough, Massachusetts, EE. UU.

Cadenas de televisión que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo

¿Qué cadena retransmite el Mundial de fútbol de la FIFA en Irak?

Los aficionados pueden seguir cada partido de Irak en beIN SPORTS.

Las mejores VPN y retransmisiones gratuitas para ver a Irak en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección de Irak, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca la transmisión gratuita o de tu preferencia.

Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN y Surfshark son las mejor valoradas para 2026. Instala la app en tu dispositivo (portátil, móvil o Smart TV) . Conéctate a un servidor en ese país. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Irak en directo.

La opción del viajero: streaming con Saily eSIM

Saily es un servicio eSIM para viajes (desarrollado por Nord Security) que te permite descargar un plan de datos digital directamente en tu teléfono. Es ideal para la Copa del Mundo de 2026, pues garantiza el ancho de banda necesario para ver los partidos en 4K o HD sin retrasos.