¿Dónde ver hoy a Uruguay en el Mundial de la FIFA 2026? Canales de TV y transmisiones en vivo por Internet





Para ver partidos fuera del país de emisión original, elude las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.

¿Cómo usarla?

1. Regístrate en una VPN fiable (ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.

2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma.

3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a reproducir.

Consideraciones:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.

3. Eludir los bloqueos geográficos incumple las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

En Uruguay se puede ver en directo y gratis por Canal 5 o en streaming por Antel TV. También hay cobertura de pago de todos los partidos en DirecTV Sports (DSports) y su app DGO. En Arabia Saudí, beIN SPORTS tiene los derechos exclusivos y emitirá el encuentro por beIN SPORTS MAX y su app beIN CONNECT.

¿Cuál es el próximo partido de Uruguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El debut de Uruguay en la fase de grupos,ante Arabia Saudí,se jugará en el Miami Stadium y se ofrecerá tanto en señal abierta como en plataformas de pago.

Detalles Información Rival Arabia Saudí Fecha Lunes, 15 de junio de 2026 Hora del saque inicial 18:00 (hora local) / 23:00 (BST) Estadio Estadio Hard Rock Ciudad Miami Gardens, Florida, EE. UU.

Cadenas de televisión que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo

¿Qué cadena retransmite el Mundial de fútbol de la FIFA en Uruguay?

Los aficionados pueden seguir cada partido de Uruguay en DirecTV Sports.

Las mejores VPN y retransmisiones gratuitas para ver a Uruguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección de Uruguay, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca transmisión gratuita o preferente.

Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN o Surfshark. Instala la app en tu dispositivo (portátil, teléfono o Smart TV) . Conéctate a un servidor en ese país. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Uruguay en directo.

La opción del viajero: streaming con Saily eSIM

Saily es un servicio de eSIM para viajes (desarrollado por los expertos de Nord Security) que te permite descargar un plan de datos digital directamente en tu teléfono. Es ideal para la Copa del Mundo de 2026, pues garantiza el ancho de banda necesario para ver los partidos en 4K o HD sin retrasos.