¿Dónde ver hoy a Suecia en el Mundial de la FIFA 2026? Canales de TV y streams en vivo





Para ver partidos fuera del país de emisión original, elude las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.

¿Cómo usarla?

1. Regístrate en una VPN fiable (ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.

2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma.

3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a play.

Consideraciones:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.

3. Eludir los bloqueos geográficos incumple las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

En Suecia, los derechos se reparten entre la pública SVT y la privada TV4. El partido inaugural se emitirá en abierto por televisión a través de SVT y, online, gratis en toda Suecia por SVT Play. En Túnez, beIN SPORTS tiene los derechos principales y emitirá el encuentro en beIN SPORTS MAX, con streaming en beIN CONNECT y cobertura en abierto en Télévision Tunisienne (El Wataniya 1).

¿Cuál es el próximo partido de Suecia en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El debut de Suecia en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, ante Túnez, se disputará en el Estadio de Monterrey. Dado el interés por el primer partido de los Blågult frente a un rival africano, se ofrecerá tanto en canales abiertos como en plataformas de pago.

Detalles Información Rival Túnez Fecha Domingo, 14 de junio de 2026 Hora de inicio 20:00 (hora local) / 03:00 (BST, 15 de junio) Estadio Estadio de Monterrey (Estadio BBVA) Ciudad Guadalupe, Monterrey, México

Cadenas de televisión que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo

¿Qué cadena retransmite el Mundial de fútbol de la FIFA en Suecia?

Para seguir cada partido de Suecia, sintoniza SVT y TV4.

Las mejores VPN y transmisiones gratuitas para ver a Suecia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección de Suecia, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca una retransmisión gratuita o de tu preferencia. Así puedes hacerlo:

Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN y Surfshark son las mejor valoradas para 2026. Instala la app en tu dispositivo (portátil, móvil o Smart TV) . Conéctate a un servidor en ese país. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Suecia en directo.

La opción del viajero: streaming con Saily eSIM

Saily es un servicio de eSIM para viajes (desarrollado por los expertos de Nord Security) que te permite descargar un plan de datos digital directamente en tu teléfono. Es especialmente útil para la Copa del Mundo de 2026, ya que te garantiza el ancho de banda de alta velocidad necesario para una transmisión en directo en 4K o HD sin retrasos.