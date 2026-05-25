¿Dónde ver hoy a Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026? Canales de TV y transmisiones en vivo por Internet





Para ver partidos fuera del país de emisión original, elude las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.

¿Cómo usarla?

1. Regístrate en una VPN fiable (ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.

2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma de streaming.

3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a reproducir.

Consideraciones:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.

3. Eludir los bloqueos geográficos incumple las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

En Sudáfrica, la SABC(South African Broadcasting Corporation) es la cadena pública oficial. El partido se emitirá en directo y en abierto por SABC 1 o SABC 3, por SABC Sport y en la plataforma SABC Plus. Para una cobertura premium, SuperSport lo emitirá en directo por sus canales de fútbol en DStv y en la app DStv Stream. En México se verá gratis en TV Azteca (Azteca 7) y Televisa (Canal 5 y Las Estrellas), también por antena digital, o en streaming premium en ViX.

¿Cuál es el próximo partido de Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, entre México y Sudáfrica, se jugará en el Estadio Azteca. Dado que supone el debut de los Bafana Bafana y es el encuentro inaugural del torneo, se retransmitirá en abierto y en plataformas de pago.

Detalles Información Rival: México Fecha Jueves 11 de junio de 2026 Hora del saque inicial 19:00 (hora local) / 20:00 (BST) Estadio Estadio Azteca (Ciudad de México) Ciudad Ciudad de México, México

Cadena de televisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026

¿Qué cadena retransmite el Mundial de fútbol de la FIFA en Sudáfrica?

Para seguir cada partido de Sudáfrica, los aficionados pueden sintonizar SABC y SuperSport.

Las mejores VPN y transmisiones gratuitas para ver a Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección de Sudáfrica, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca transmisión gratuita o preferida. Así puedes hacerlo:

Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN y Surfshark son las mejor valoradas para 2026. Instala la app en tu dispositivo (portátil, móvil o Smart TV) . Conéctate a un servidor en ese país. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Sudáfrica en directo.

Opción para viajeros: streaming con Saily eSIM.

Saily, servicio de eSIM de Nord Security, te deja bajar un paquete de datos directo a tu móvil. Es ideal para el Mundial 2026, pues ofrece el ancho de banda necesario para ver los partidos en 4K o HD sin retrasos.

Descarga la aplicación desde la App Store o Google Play. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y elige un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB . Instala la eSIM: sigue la guía de instalación de un toque. No necesitas tarjeta SIM física ni clip. Act iva el plan al llegar y disfruta del partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.



