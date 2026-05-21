



Para ver partidos fuera del país de emisión original, elude las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.

¿Cómo usarla?

1. Regístrate en una VPN fiable (ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.

2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma.

3. Inicia sesión, busca la retransmisión y reproduce.

Consideraciones:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.

3. Eludir los bloqueos geográficos incumple las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

En Portugal se verá en RTP, SIC y TVI con una antena digital estándar, y Sport TV ofrecerá cobertura premium en sus canales y app. En la República Democrática del Congo, la RTNC (Radio-Télévision Nationale Congolaise) es la cadena pública oficial y retransmitirá el encuentro en directo, al igual que SuperSport y New World TV.

¿Cuál es el próximo partido de Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El debut de Portugal en la fase de grupos, contra la República Democrática delCongo, se jugará en el NRG Stadium. Al ser el primer partido de A Seleção, se emitirá tanto en canales abiertos como en plataformas de pago.

Detalles Información Rival República Democrática del Congo Fecha Miércoles, 17 de junio de 2026 Hora del saque inicial 12:00 (hora local) / 18:00 (BST) Estadio Estadio NRG (Estadio de Houston) Ciudad Houston, Texas, EE. UU.

Cadenas de televisión que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo

¿Qué cadena retransmite la Copa Mundial de la FIFA en Portugal?

Los aficionados pueden seguir cada momento de la lucha de Portugal por la gloria en directo a través de Sport TV y LiveModeTV.

Las mejores VPN y retransmisiones gratuitas para ver a Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección de Portugal, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca la retransmisión gratuita o preferida.

Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN y Surfshark son las mejor valoradas para 2026. Instala la app en tu dispositivo (portátil, móvil o Smart TV) . Conéctate a un servidor en ese país. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Portugal en directo.

Opción para viajeros: streaming con Saily eSIM.

Saily, servicio de eSIM para viajes de Nord Security, te permite descargar datos directamente a tu móvil. Es ideal para el Mundial 2026, pues ofrece el ancho de banda necesario para ver transmisiones en 4K o HD sin retrasos.

Descarga la aplicación de Saily en la App Store o Google Play. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB . Instala la eSIM: sigue la guía de instalación con un solo toque de la aplicación. No necesitas tarjeta SIM física ni clip. Act iva el plan al llegar y disfruta del partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.



