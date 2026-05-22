



Para ver partidos fuera del país de emisión original, elude las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.

¿Cómo usarla?

1. Regístrate en una VPN fiable (como ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.

2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma.

3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a play.

Consideraciones:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.

3. Eludir los bloqueos geográficos infringe las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

En Paraguay se verá gratis en Trece y GEN TV, con cobertura premium en Tigo Sports. En Estados Unidos, FOX Sports lo transmitirá en inglés por FOX, su app y Tubi.

¿Cuál es el próximo partido de Paraguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El debut de Paraguay en la fase de grupos,ante Estados Unidos, será en el SoFi Stadium y se emitirá tanto en canales abiertos como en plataformas de pago.

Detalles Información Rival EE. UU. Fecha Viernes, 12 de junio de 2026 Hora de inicio 18:00 (hora local) / 02:00 (BST, 13 de junio) Estadio SoFi Stadium (Estadio de Los Ángeles) Ciudad Inglewood, California, EE. UU.

Cadenas de televisión de todo el mundo retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Qué cadena retransmite la Copa Mundial de la FIFA en Paraguay?

Los aficionados pueden seguir cada momento de la lucha de Paraguay por la gloria en Trece, GEN TV y Tigo Sports.

Las mejores VPN y retransmisiones gratuitas para ver a Paraguay en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección de Paraguay, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca transmisión gratuita o preferente.

Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN o Surfshark. Instala la app en tu dispositivo (portátil, teléfono o Smart TV) . Conéctate a un servidor en ese país. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Paraguay en directo.

Opción para viajeros: streaming con Saily eSIM.

Saily, servicio de eSIM para viajes de Nord Security, te permite descargar datos directamente a tu móvil. Es ideal para el Mundial 2026, pues ofrece el ancho de banda necesario para ver transmisiones en 4K o HD sin retrasos.

Descarga la aplicación de Saily en la App Store o Google Play. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB . Instala la eSIM: sigue la guía de instalación con un solo toque de la aplicación. No necesitas tarjeta SIM física ni clip. Act iva el plan al llegar y disfruta del partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.



