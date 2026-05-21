



Para ver partidos fuera del país de emisión original, elude las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.

¿Cómo usarla?

1. Regístrate en una VPN fiable (ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.

2. Conéctate a un servidor del país de la plataforma.

3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a reproducir.

Consideraciones:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.

3. Eludir los bloqueos geográficos infringe las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

En Noruega, el partido se emitirá a través de un acuerdo entre la pública NRK y la privada TV 2, que lo ofrecerán en abierto por televisión y en sus plataformas de streaming, NRK TV y TV 2 Play. En Irak, beIN Sports tiene los derechos exclusivos. El partido se verá en directo en sus canales premium beIN SPORTS MAX y en las plataformas de streaming TOD y beIN CONNECT.

¿Cuál es el próximo partido de Noruega en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El primer partido de la fase de grupos, ante Irak, se jugará en el Gillette Stadium. Al ser el debut de los Løvene, se ofrecerá tanto en canales abiertos como en plataformas de pago.

Detalles Información Rival Irak Fecha Martes, 16 de junio de 2026 Hora del saque inicial 18:00 (hora local) / 23:00 (BST) Estadio Gillette Stadium (Boston) Ciudad Foxborough, Massachusetts, EE. UU.

Cadenas de televisión que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo

¿Qué cadena retransmite la Copa Mundial de la FIFA en Noruega?

Para seguir la participación de Noruega, sintoniza la transmisión en directo por NRK y TV 2.

Las mejores VPN y retransmisiones gratuitas para ver a Noruega en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección de Noruega, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca transmisión gratuita o preferida. Así puedes hacerlo:

Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN y Surfshark son las mejor valoradas para 2026. Instala la app en tu dispositivo (ordenador, móvil o Smart TV) . Conéctate a un servidor en ese país. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Noruega en directo.

Para viajeros: streaming con Saily eSIM.

Saily, servicio eSIM de Nord Security, te deja bajar un paquete de datos directo a tu móvil. Es ideal para el Mundial 2026, pues ofrece el ancho de banda necesario para ver los partidos en 4K o HD sin retrasos.

Descarga la aplicación de Saily en la App Store o Google Play. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB . Instala la eSIM: Sigue la guía de instalación con un solo toque de la aplicación. No necesitas tarjeta SIM física ni clip. Act iva el plan al llegar y disfruta del partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.



