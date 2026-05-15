¿Dónde ver hoy a México en el Mundial de la FIFA 2026? Canales de TV y transmisiones en vivo por Internet

El partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, entre México y Sudáfrica, se jugará en el Estadio Azteca. Dada su importancia y los equipos participantes, se retransmitirá en canales abiertos y plataformas de pago.

Para ver los partidos fuera de tu país, puedes saltarte las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.









En México se transmitirá por TV Azteca (Azteca 7) y Televisa (Canal 5 y Las Estrellas), señal que se capta con una antena digital estándar.

En Sudáfrica, la SABC (South African Broadcasting Corporation) es la cadena pública oficial. El partido se retransmitirá en directo por SABC 1, SABC 3 y SABC Sport.

Detalles Información Rival: Sudáfrica Fecha Jueves 11 de junio de 2026 Hora del saque inicial 19:00 (hora local) / 20:00 (BST) Estadio Estadio Azteca (Ciudad de México) Ciudad Ciudad de México, México

Cadena de televisión de la Copa Mundial de la FIFA 2026

🌍 País / Región 📺 Emisora 🇦🇫 Afganistán ATN 🇦🇱 Albania TV Klan 🇩🇿 Argelia ENTV 🇦🇩 Andorra RTVE | M6 | DAZN 🇦🇷 Argentina Telefe | TV Pública 🇦🇺 Australia SBS 🇦🇹 Austria ORF | ServusTV 🇦🇿 Azerbaiyán Azerbaiyán: ITV 🇧🇪 Bélgica VRT | RTBF 🇧🇴 Bolivia Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina Arena Sport 🇧🇷 Brasil Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports 🇧🇬 Bulgaria BNT 🇰🇭 Camboya Hang Meas 🇨🇦 Canadá Bell Media 🇨🇱 Chile Chilevisión 🇨🇳 China CMG 🇨🇴 Colombia Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports 🇨🇷 Costa Rica Teletica | Tigo Sports 🇭🇷 Croacia HRT 🇨🇾 Chipre Sigma TV 🇨🇿 República Checa ČT | TV Nova 🇩🇰 Dinamarca DR | TV2 🇪🇨 Ecuador Teleamazonas 🇸🇻 El Salvador TCS | Tigo Sports 🇪🇪 Estonia TV3 🇫🇯 Fiyi FBC 🇫🇮 Finlandia Yle | MTV3 🇫🇷 Francia M6 | beIN Sports 🇩🇪 Alemania ARD | ZDF | Magenta Sport 🇬🇷 Grecia ERT 🇬🇹 Guatemala Albavisión | Tigo Sports 🇭🇳 Honduras Televicentro | Tigo Sports 🇭🇰 Hong Kong PCCW 🇭🇺 Hungría MTVA 🇮🇸 Islandia RÚV 🇮🇩 Indonesia TVRI | RRI 🇮🇷 Irán IRIB TV3 🇮🇪 Irlanda RTÉ 🇮🇱 Israel KAN | Charlton 🇮🇹 Italia RAI | DAZN 🇯🇵 Japón NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN 🇰🇿 Kazajistán QAZTRK 🇽🇰 Kosovo RTK | TV Vala | Arena Sport 🇰🇬 Kirguistán KTRK 🇱🇻 Letonia TV3 Letonia 🇱🇮 Liechtenstein SRG SSR 🇱🇹 Lituania TV3 Lituania 🇱🇺 Luxemburgo VRT | RTBF 🇲🇴 Macao TDM 🇲🇻 Maldivas Medianet 🇲🇹 Malta PBS 🇲🇺 Mauricio MBC 🇲🇽 México TelevisaUnivision | TV Azteca 🌎 Oriente Medio y Norte de África beIN Sports 🇲🇳 Mongolia EduTV | Televisión Nacional | Suld TV | MNB | mobihome VOO 🇲🇪 Montenegro Arena Sport | RTCG 🇳🇵 Nepal Acepro Media | Prime TV 🇳🇱 Países Bajos NOS 🇳🇿 Nueva Zelanda TVNZ 🇳🇮 Nicaragua Grupo Ratensa | Tigo Sports 🇲🇰 Macedonia del Norte Arena Sport 🇳🇴 Noruega NRK | TV2 🇵🇦 Panamá Medcom | TVN Media | Tigo Sports 🇵🇾 Paraguay Trece | GEN TV | Tigo Sports 🇵🇪 Perú América Televisión 🇵🇭 Filipinas Aleph Group 🇵🇱 Polonia TVP 🇵🇹 Portugal Sport TV | LiveModeTV 🇷🇴 Rumanía Antena 🇷🇺 Rusia Match TV 🇸🇲 San Marino RAI | DAZN 🇷🇸 Serbia RTS | Arena Sport 🇸🇬 Singapur Mediacorp 🇸🇰 Eslovaquia STVR | TV JOJ 🇸🇮 Eslovenia Arena Sport 🇿🇦 Sudáfrica SABC | SportyTV 🌏 Sudamérica DSports | Disney+ 🇰🇷 Corea del Sur JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK 🇪🇸 España RTVE | Mediapro | DAZN 🌍 África subsahariana New World TV | SuperSport 🇸🇪 Suecia SVT | TV4 🇨🇭 Suiza SRG SSR 🇹🇼 Taiwán ELTA | EBC | TTV 🇹🇯 Tayikistán Varzish TV | TV Football 🇹🇱 Timor Oriental ETO 🇹🇷 Turquía TRT 🇹🇲 Turkmenistán Turkmenistán Sport 🇺🇦 Ucrania MEGOGO 🇬🇧 Reino Unido BBC | ITV 🇺🇸 Estados Unidos Fox Sports (inglés) | Telemundo (español) 🇺🇾 Uruguay Canal 5 | Antel TV 🇺🇿 Uzbekistán Zo'r TV 🇻🇪 Venezuela Televen 🇻🇳 Vietnam VTV









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¿Qué cadena retransmite el Mundial de fútbol de la FIFA en México?

Los aficionados pueden seguir la campaña de México en el Mundial a través de TelevisaUnivision y TV Azteca.

Las mejores VPN y transmisiones gratuitas para ver a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección de México, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca transmisión gratuita o preferente.

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