



Para ver partidos fuera del país de emisión original, elude las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.

¿Cómo usarla?

1. Regístrate en una VPN fiable (como ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.

2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma de streaming.

3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a reproducir.

Consideraciones:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.

3. Eludir los bloqueos geográficos infringe las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

En Marruecos se emitirá en los canales premium de beIN Sports MAX y en la plataforma digital beIN CONNECT, y en abierto por Arryadia y Al Aoula (SNRT). En Brasil, el Grupo Globo lo retransmitirá en abierto. En Brasil, el encuentro se verá en TV Globo, en el canal de cable SporTV, en SBT/N Sports y en el canal digital CazéTV.

¿Cuál es el próximo partido de Marruecos en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El primer partido de Marruecos en la Copa Mundial de la FIFA 2026, contra Brasil, se jugará en el MetLife Stadium. Como es el debut de los Leones del Atlas y enfrenta a dos selecciones famosas, se emitirá en abierto y en plataformas de pago.

Detalles Información Rival Brasil Fecha Sábado, 13 de junio de 2026 Hora del saque inicial 18:00 (hora local) / 23:00 (BST) Estadio Estadio MetLife (Nueva York-Nueva Jersey) Ciudad East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU.

Canales de televisión que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo

¿Qué cadena retransmite la Copa Mundial de la FIFA en Marruecos?

Los aficionados pueden ver cada partido de los Leones del Atlas en directo a través de beIN Sports y SNRT.

Las mejores VPN y retransmisiones gratuitas para ver a Marruecos en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección de Marruecos, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca transmisión gratuita o preferente. Así puedes hacerlo:

Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN o Surfshark Instala la aplicación en tu dispositivo (portátil, móvil o Smart TV) . Conéctate a un servidor en ese país. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Marruecos en directo.

Opción para viajeros: streaming con Saily eSIM.

Saily, servicio eSIM de Nord Security, te permite descargar datos móviles directamente a tu teléfono. Es ideal para el Mundial 2026, pues ofrece la velocidad necesaria para ver transmisiones en 4K o HD sin retrasos.

Descarga la aplicación de Saily en la App Store o Google Play. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB . Instala la eSIM: sigue la guía de un toque en la app. No necesitas tarjeta SIM física ni clip. Act iva el plan al llegar y disfruta del partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.



