¿Dónde ver hoy a Ghana en el Mundial de la FIFA 2026? Próximo partido, hora de inicio, canales de televisión y retransmisiones en directo por Internet





Para ver partidos fuera del país de emisión original, elude las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.

¿Cómo usarla?

1. Regístrate en una VPN fiable (ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.

2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma.

3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a reproducir.

Consideraciones:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.

3. Eludir los bloqueos geográficos infringe las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

En Ghana, SuperSport tiene los derechos oficiales y emitirá en directo por sus canales de DStv y la app DStv Stream. También habrá transmisión gratuita en los canales nacionales designados, según acuerdos del Ministerio de Deportes y Ocio. En Panamá, Medcomy TVN Media compartirán la señal abierta: se verá en RPC TV (Canal 4), TVN Canal 2 y en las apps Medcom GOy TVN Pass, con opción de cable premium en Tigo Sports.

¿Cuál es el próximo partido de Ghana en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El debut de Ghana en la Copa Mundial de la FIFA 2026, ante Panamá, será en el BMO Field. Las Estrellas Negras jugarán contra un rival de la CONCACAF y el partido se verá en canales abiertos y de pago.

Detalles Información Rival Panamá Fecha Miércoles, 17 de junio de 2026 Hora del saque inicial 19:00 (hora local) / 00:00 (BST, 18 de junio) Estadio BMO Field Ciudad Toronto, Ontario, Canadá

Canales de televisión que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo

¿Qué cadena retransmite el Mundial de fútbol de la FIFA en Ghana?

Para seguir cada partido de Ghana, los aficionados pueden sintonizar SuperSport.

Las mejores VPN y retransmisiones gratuitas para ver a Ghana en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección de Ghana, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca la transmisión gratuita o de tu preferencia.

Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN y Surfshark son las mejores para 2026. Instala la app en tu dispositivo (portátil, teléfono o Smart TV) . Conéctate a un servidor en ese país. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Ghana en directo.

La opción del viajero: streaming con Saily eSIM

Saily es un servicio eSIM para viajes (desarrollado por Nord Security) que te permite descargar un plan de datos digital directamente en tu teléfono. Es ideal para la Copa del Mundo de 2026, pues garantiza el ancho de banda necesario para ver los partidos en 4K o HD sin retrasos.

Descarga la aplicación Saily desde la App Store o Google Play. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB . Instala la eSIM: Sigue la guía de instalación con un solo toque de la aplicación. No necesitas tarjeta SIM física ni clip. Act iva el plan al llegar y disfruta del streaming en tu conexión móvil de alta velocidad.



