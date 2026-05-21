



Para ver partidos fuera del país de emisión original, elude las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.

¿Cómo usarla?

1. Regístrate en una VPN fiable (ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.

2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma de streaming.

3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a reproducir.

Consideraciones:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.

3. Eludir los bloqueos geográficos incumple las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

En España se verá en RTVE (La 1), canal accesible con una antena digital estándar. En Cabo Verde, SuperSport (por DStv) lo emitirá en directo, igual que New World TV.

¿Cuál es el próximo partido de España en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El debut de España en la fase de grupos, contra Cabo Verde, se jugará en el Mercedes-Benz Stadium. Al ser el primer partido de La Roja, se emitirá en abierto y en plataformas de pago.

Detalles Información Rival Cabo Verde Fecha Lunes, 15 de junio de 2026 Hora del saque inicial 12:00 (hora local) / 17:00 (BST) Estadio Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) Ciudad Atlanta, Georgia, EE. UU.

Cadenas de televisión que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo

¿Qué cadena retransmite el Mundial de fútbol en España?

Los aficionados pueden seguir cada partido de España en RTVE, Mediapro y DAZN.

Las mejores VPN y retransmisiones gratuitas para ver a España en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección española, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca una retransmisión gratuita o preferente. Así puedes hacerlo:

Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN y Surfshark son las mejor valoradas para 2026. Instala la app en tu dispositivo (portátil, móvil o Smart TV) . Conéctate a un servidor en ese país. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de España en directo.

Para viajeros: streaming con Saily eSIM.

Saily, servicio de eSIM para viajes de Nord Security, te permite descargar un paquete de datos directamente a tu teléfono. Es ideal para el Mundial de 2026, pues ofrece el ancho de banda necesario para ver transmisiones en 4K o HD sin retrasos.

Descarga la aplicación de Saily en la App Store o Google Play. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB . Instala la eSIM: sigue la guía de un toque. No necesitas tarjeta SIM física ni clip. Act iva el plan al llegar y disfruta del partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.



