¿Dónde ver hoy a Egipto en el Mundial de la FIFA 2026? Próximo partido, hora de inicio, canales de televisión y retransmisiones en directo por Internet





Para ver partidos fuera del país de emisión original, elude las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.

¿Cómo usarla?

1. Regístrate en una VPN fiable (ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.

2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma.

3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a reproducir.

Consideraciones:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.

3. Eludir los bloqueos geográficos incumple las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

En Egipto, el partido se verá en beIN SPORTS, que tiene los derechos exclusivos para Oriente Medio y Norte de África (MENA) y lo emitirá en directo por beIN SPORTS MAX y en streaming mediante beIN CONNECT. En Bélgica, los derechos se reparten entre las públicas VRT y RTBF. El partido se emitirá en directo y en abierto: VRT 1 para el público neerlandés y La Une (RTBF) para el francés, con streaming en VRT MAX y Auvio.

¿Cuál es el próximo partido de Egipto en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El debut de Egipto en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026,ante Bélgica, tendrá lugar en el Lumen Field. Al ser el primer partido de los Faraones y enfrentar a dos selecciones fuertes, se ofrecerá tanto en señal abierta como en plataformas de pago.

Detalles Información Rival Bélgica Fecha Lunes, 15 de junio de 2026 Hora del saque inicial 12:00 (hora local) / 20:00 (BST) Estadio Lumen Field (Estadio de Seattle) Ciudad Seattle, Washington, EE. UU.

Cadenas de televisión que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo

¿Qué cadena retransmite el Mundial de fútbol de la FIFA en Egipto?

Para seguir la campaña de Egipto, liderada por King Mo Salah, sintoniza beIN Sports.

Las mejores VPN y retransmisiones gratuitas para ver a Egipto en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección de Egipto, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca la transmisión gratuita o de tu preferencia.

Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN y Surfshark son las mejor valoradas para 2026. Instala la aplicación en tu dispositivo (portátil, teléfono o Smart TV) . Conéctate a un servidor en ese país. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Egipto en directo.

Para viajeros: streaming con Saily eSIM.

Saily, servicio de eSIM para viajes de Nord Security, te permite descargar datos directamente a tu móvil. Es ideal para el Mundial 2026, pues ofrece el ancho de banda necesario para ver transmisiones en 4K o HD sin retrasos.

Descarga la aplicación de Saily en la App Store o Google Play. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB . Instala la eSIM: sigue la guía de un toque. No necesitas tarjeta SIM física ni clip. Act iva el plan al llegar y disfruta del partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.



