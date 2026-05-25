¿Dónde ver a Ecuador en el Mundial 2026 hoy? Guía de canales de televisión y streaming en vivo

¿Cuál es el próximo partido de Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El debut de Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026, anteCosta de Marfil, se disputará en el Lincoln Financial Field. Por ser el primer partido de La Tri y enfrentar a dos selecciones competitivas, se emitirá tanto en señal abierta como en plataformas de pago.

Rival Costa de Marfil Fecha Domingo, 14 de junio de 2026 Hora de inicio 19:00 (hora local) / 00:00 (BST, 15 de junio) Estadio Lincoln Financial Field (Estadio de Filadelfia) Ciudad Filadelfia, Pensilvania, EE. UU.

Principales ventajas de ver el Mundial 2026 en Disney+ en Chile

Acceso a los partidos más importantes (30 encuentros en vivo): Aunque los derechos totales de los 104 partidos pertenecen a la televisión satelital (DSports), Disney+ transmitirá una selección estratégica de 30 partidos en directo. Este paquete incluye: 22 partidos de la fase de grupos, 2 partidos de la ronda de 32, 2 partidos de octavos de final, 1 partido de cuartos de final, Ambas semifinales y la Gran Final del torneo.

Cobertura y análisis con el sello de ESPN: Las transmisiones no se limitan al partido en sí. Contarás con todo el despliegue periodístico de ESPN, lo que incluye programas de análisis especializados antes y después de cada juego, resúmenes detallados, debates en vivo y la participación de reconocidos comentaristas de la región.

Comodidad y portabilidad total: Al ser una plataforma de streaming, puedes ver los encuentros en vivo o revivir los mejores momentos desde cualquier lugar en Chile a través de tu teléfono, tablet, computadora o Smart TV. Esto es ideal para seguir el torneo si te encuentras fuera de casa o en horas de oficina.

Optimización de costos: Si ya eres usuario del Plan Premium de Disney+, no necesitas contratar un operador de cable tradicional ni pagar un sistema de televisión por satélite exclusivo para disfrutar de los momentos más emocionantes y decisivos de la cita mundialista.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será el torneo de fútbol más grande de la historia: 48 selecciones, 104 partidos y sedes en Estados Unidos, Canadá y México. Los aficionados tendrán más opciones para ver los encuentros: televisión, streaming, apps para smart TVs y servicios móviles ofrecerán cobertura en directo durante toda la competición.

Da igual si prefieres ver los partidos en casa, en directo mientras te desplazas o en varios dispositivos: habrá opciones oficiales en tu región. Desde la televisión abierta hasta plataformas de streaming premium, podrás seguir todas las fases, desde el partido inaugural hasta la final.

Planes y Precios de Disney+

1. Disney+ Estándar con anuncios

Precio mensual: CLP 8.490

Características: Acceso al catálogo completo de Disney y películas/series de Hulu con interrupciones comerciales. Calidad de video Full HD (1080p) y reproducción en hasta 2 dispositivos en simultáneo.

2. Disney+ Estándar (Sin anuncios)

Precio mensual: CLP 10.990

Precio anual: CLP 91.390

Características: Todo el catálogo de Disney y Hulu sin anuncios. Calidad de video Full HD, descargas de contenido y reproducción en hasta 2 dispositivos a la vez.

3. Disney+ Premium

Precio mensual: CLP 15.990

Precio anual: CLP 133.990

Características: Todo el catálogo sin anuncios e incluye la totalidad de los canales de ESPN y eventos en vivo exclusivos. Calidad de video hasta 4K UHD/HDR, audio Dolby Atmos y reproducción en hasta 4 dispositivos simultáneos. (Recuerda que este es el plan necesario si tu objetivo es ver las transmisiones deportivas del Mundial).

Promoción Especial Activa

Si estás pensando en contratar el servicio, ten en cuenta que hay una promoción especial por tiempo limitado (válida hasta el 17 de junio de 2026): puedes suscribirte a cualquiera de los planes (incluido el Premium) por un precio promocional de CLP 8.490 al mes durante los primeros 2 meses. Pasado ese periodo, se comenzará a cobrar la tarifa normal del plan que hayas seleccionado.

¿Qué canal transmite el Mundial de fútbol de la FIFA en Ecuador?

En Ecuador, el partido se verá en Teleamazonas (abierto) y en DirecTV a través de DSports (pago). Teleamazonas transmite todos los encuentros de la selección, mientras que DirecTV ofrece cobertura completa por sus canales dedicados y la app DGO.

¿Cómo usar una VPN para ver a Ecuador?

1. Regístrate en una VPN fiable (ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.

2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma de streaming.

3. Inicia sesión, busca la emisión y dale a reproducir.

Consejos:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.

3. Eludir los bloqueos geográficos incumple las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

Canales de televisión que transmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo

Para viajeros: streaming con Saily eSIM.

Saily, servicio de eSIM para viajes de Nord Security, te permite descargar un paquete de datos directamente a tu teléfono. Es ideal para el Mundial de 2026, pues ofrece el ancho de banda necesario para ver emisiones en 4K o HD sin retrasos.

Descarga la aplicación de Saily en la App Store o Google Play. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB . Instala la eSIM: sigue la guía de instalación con un solo toque de la aplicación. No necesitas tarjeta SIM física ni clip. Activa el plan al llegar y disfruta del partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.



