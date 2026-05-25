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¿Dónde ver a Ecuador en el Mundial 2026 hoy? Guía de canales de televisión y streaming en vivo

World Cup
Ecuador

GOAL te explica dónde seguir el próximo partido de Ecuador en su campaña por el Mundial 2026: canales de TV, plataformas de streaming y más.

¿Cuál es el próximo partido de Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El debut de Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026, anteCosta de Marfil, se disputará en el Lincoln Financial Field. Por ser el primer partido de La Tri y enfrentar a dos selecciones competitivas, se emitirá tanto en señal abierta como en plataformas de pago.

Rival

Costa de Marfil

Fecha

Domingo, 14 de junio de 2026

Hora de inicio

19:00 (hora local) / 00:00 (BST, 15 de junio)

Estadio

Lincoln Financial Field (Estadio de Filadelfia)

Ciudad

Filadelfia, Pensilvania, EE. UU.

Principales ventajas de ver el Mundial 2026 en Disney+ en Chile

Acceso a los partidos más importantes (30 encuentros en vivo): Aunque los derechos totales de los 104 partidos pertenecen a la televisión satelital (DSports), Disney+ transmitirá una selección estratégica de 30 partidos en directo. Este paquete incluye: 22 partidos de la fase de grupos, 2 partidos de la ronda de 32, 2 partidos de octavos de final, 1 partido de cuartos de final, Ambas semifinales y la Gran Final del torneo.

Cobertura y análisis con el sello de ESPN: Las transmisiones no se limitan al partido en sí. Contarás con todo el despliegue periodístico de ESPN, lo que incluye programas de análisis especializados antes y después de cada juego, resúmenes detallados, debates en vivo y la participación de reconocidos comentaristas de la región.

Comodidad y portabilidad total: Al ser una plataforma de streaming, puedes ver los encuentros en vivo o revivir los mejores momentos desde cualquier lugar en Chile a través de tu teléfono, tablet, computadora o Smart TV. Esto es ideal para seguir el torneo si te encuentras fuera de casa o en horas de oficina.

¡Mira el Mundial en Disney+!¡Transmite aquí!

Optimización de costos: Si ya eres usuario del Plan Premium de Disney+, no necesitas contratar un operador de cable tradicional ni pagar un sistema de televisión por satélite exclusivo para disfrutar de los momentos más emocionantes y decisivos de la cita mundialista.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será el torneo de fútbol más grande de la historia: 48 selecciones, 104 partidos y sedes en Estados Unidos, Canadá y México. Los aficionados tendrán más opciones para ver los encuentros: televisión, streaming, apps para smart TVs y servicios móviles ofrecerán cobertura en directo durante toda la competición.

Da igual si prefieres ver los partidos en casa, en directo mientras te desplazas o en varios dispositivos: habrá opciones oficiales en tu región. Desde la televisión abierta hasta plataformas de streaming premium, podrás seguir todas las fases, desde el partido inaugural hasta la final.

Planes y Precios de Disney+

1. Disney+ Estándar con anuncios

  • Precio mensual: CLP 8.490
  • Características: Acceso al catálogo completo de Disney y películas/series de Hulu con interrupciones comerciales. Calidad de video Full HD (1080p) y reproducción en hasta 2 dispositivos en simultáneo.

2. Disney+ Estándar (Sin anuncios)

  • Precio mensual: CLP 10.990
  • Precio anual: CLP 91.390
  • Características: Todo el catálogo de Disney y Hulu sin anuncios. Calidad de video Full HD, descargas de contenido y reproducción en hasta 2 dispositivos a la vez.

3. Disney+ Premium

  • Precio mensual: CLP 15.990
  • Precio anual: CLP 133.990
  • Características: Todo el catálogo sin anuncios e incluye la totalidad de los canales de ESPN y eventos en vivo exclusivos. Calidad de video hasta 4K UHD/HDR, audio Dolby Atmos y reproducción en hasta 4 dispositivos simultáneos. (Recuerda que este es el plan necesario si tu objetivo es ver las transmisiones deportivas del Mundial).
¡Mira el Mundial en Disney+!¡Transmite aquí!

Promoción Especial Activa

Si estás pensando en contratar el servicio, ten en cuenta que hay una promoción especial por tiempo limitado (válida hasta el 17 de junio de 2026): puedes suscribirte a cualquiera de los planes (incluido el Premium) por un precio promocional de CLP 8.490 al mes durante los primeros 2 meses. Pasado ese periodo, se comenzará a cobrar la tarifa normal del plan que hayas seleccionado.

¿Qué canal transmite el Mundial de fútbol de la FIFA en Ecuador?

En Ecuador, el partido se verá en Teleamazonas (abierto) y en DirecTV a través de DSports (pago). Teleamazonas transmite todos los encuentros de la selección, mientras que DirecTV ofrece cobertura completa por sus canales dedicados y la app DGO.

¿Cómo usar una VPN para ver a Ecuador?

1. Regístrate en una VPN fiable (ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.

2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma de streaming.

3. Inicia sesión, busca la emisión y dale a reproducir.

Consejos:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.

3. Eludir los bloqueos geográficos incumple las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

Canales de televisión que transmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo

🌍 País / Región

📺 Canal

🇦🇫 Afganistán

ATN

🇦🇱 Albania

TV Klan

🇩🇿 Argelia

beIN SPORTS Connect

🇦🇩 Andorra

TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+

🇦🇷 Argentina

Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+

🇦🇺 Australia

SBS | SBS On Demand

🇦🇹 Austria

ORF eins | ORF ON

🇧🇪 Bélgica

La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza

🇧🇴 Bolivia

Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV

🇧🇦 Bosnia y Herzegovina

Arena Sport

🇧🇷 Brasil

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgaria

BNT

🇨🇦 Canadá

TSN+ | TSN1 | CTV | Aplicación RDS | Aplicación CTV | Crave

🇨🇱 Chile

Chilevisión | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Colombia

Caracol TV | RCN Televisión | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Croacia

HRTi

🇨🇾 Chipre

Sigma TV

🇨🇿 República Checa

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Dinamarca

TV2 Dinamarca | TV2 Play Dinamarca

🇪🇨 Ecuador

DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estonia

Go3 Extra Sports Estonia

🇫🇯 Fiyi

FBC Sports

🇫🇮 Finlandia

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 Francia

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Alemania

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 Hong Kong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonesia

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Irán

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irlanda

RTÉ

🇮🇹 Italia

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Japón

DAZN Japón

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macao

ViuTV

🇲🇺 Mauricio

Aplicación New World Sport

🇲🇽 México

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX México

🌎 Oriente Medio y Norte de África

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Nepal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Países Bajos

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Países Bajos

🇳🇿 Nueva Zelanda

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nicaragua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 Noruega

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panamá

RPC | TVN Panamá | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panamá | FOX

🇵🇪 Perú

DIRECTV Sports Perú | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Rumanía

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 San Marino

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Singapur

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Sudáfrica

SABC 3 | SABC Plus | Aplicación Sporty TV

🇪🇸 España

DAZN España | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España

🇸🇪 Suecia

TV4 Suecia | TV4 Play

🇨🇭 Suiza

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Turquía

Turquía

🇬🇧 Reino Unido

ITV 1 UK | ITVX | STV Escocia | STV Player

🇺🇸 Estados Unidos

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | Aplicación de FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 Uzbekistán

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go

Para viajeros: streaming con Saily eSIM.

Saily, servicio de eSIM para viajes de Nord Security, te permite descargar un paquete de datos directamente a tu teléfono. Es ideal para el Mundial de 2026, pues ofrece el ancho de banda necesario para ver emisiones en 4K o HD sin retrasos.

  1. Descarga la aplicación de Saily en la App Store o Google Play.
  2. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB.
  3. Instala la eSIM: sigue la guía de instalación con un solo toque de la aplicación. No necesitas tarjeta SIM física ni clip.
  4. Activa el plan al llegar y disfruta del partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.