¿Dónde ver hoy a Ecuador en el Mundial de la FIFA 2026? Canales de TV y transmisiones en vivo por Internet





Para ver partidos fuera del país de emisión original, elude las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.

¿Cómo usarla?

1. Regístrate en una VPN fiable (ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.

2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma.

3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a reproducir.

Consideraciones:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.

3. Eludir los bloqueos geográficos incumple las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

En Ecuador, el partido se verá en Teleamazonas (abierto) y en DirecTV/DSports (de pago). En Costa de Marfil, las cadenas nacionales RTI y NCI emitirán el encuentro en abierto por televisión y en sus plataformas de streaming RTI Play y NCI ID.

¿Cuál es el próximo partido de Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El debut de Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026, anteCosta de Marfil, se jugará en el Lincoln Financial Field. Por ser el primer partido de La Tri y enfrentar a dos selecciones competitivas, se emitirá en señal abierta y cerrada.

Detalles Información Rival Costa de Marfil Fecha Domingo, 14 de junio de 2026 Hora de inicio 19:00 (hora local) / 00:00 (BST, 15 de junio) Estadio Lincoln Financial Field (Estadio de Filadelfia) Ciudad Filadelfia, Pensilvania, EE. UU.

Cadenas de televisión que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo

¿Qué cadena retransmite el Mundial de fútbol de la FIFA en Ecuador?

Para seguir la campaña de Ecuador, con Moisés Caicedo como protagonista, sintoniza Teleamazonas.

Las mejores VPN y retransmisiones gratuitas para ver a Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección de Ecuador, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca transmisión gratuita o preferente. Así puedes hacerlo:

Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN y Surfshark son las mejores para 2026. Instala la app en tu dispositivo (portátil, teléfono o Smart TV) . Conéctate a un servidor en ese país. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Ecuador en directo.

Para viajeros: streaming con Saily eSIM.

Saily, servicio de eSIM de Nord Security, te permite descargar datos directamente a tu móvil. Es ideal para el Mundial 2026, pues ofrece el ancho de banda necesario para ver transmisiones en 4K o HD sin retrasos.

Descarga la aplicación de Saily en la App Store o Google Play. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y elige un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB . Instala la eSIM: sigue la guía de instalación de un toque. No necesitas tarjeta SIM física ni clip. Act iva el plan al llegar y disfruta del partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.



