



Para ver partidos fuera del país donde se emiten, usa una VPN como ExpressVPN y elude las restricciones geográficas.

¿Cómo usarla?

1. Regístrate en una VPN fiable (ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.

2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma de streaming.

3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a reproducir.

Consideraciones:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.

3. Eludir los bloqueos geográficos infringe las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

En Curaçao se verá en TeleCuracao, canal público que emite en abierto para todo el país. En Alemania, los canales públicos ARD y ZDF, junto con la cadena premium MagentaTV, tienen los derechos. El encuentro se verá en abierto por ZDF o Das Erste (ARD), y también en sus plataformas de streaming.

¿Cuál es el próximo partido de Curazao en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El debut de Curazao en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026,ante Alemania, se disputará en el NRG Stadium. Por tratarse del histórico encuentro contra una potencia mundial, se ofrecerá tanto en señal abierta como de pago.

Detalles Información Rival Alemania Fecha Domingo, 14 de junio de 2026 Hora del saque inicial 12:00 (hora local) / 18:00 (BST) Estadio Estadio NRG (Estadio de Houston) Ciudad Houston, Texas, EE. UU.

Cadenas de televisión que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo

¿Qué cadena retransmite el Mundial de fútbol de la FIFA en Curazao?

Los aficionados pueden seguir cada partido a través de TeleCurazao y DirecTV.

Las mejores VPN y transmisiones gratuitas para ver a Curazao en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección de Curazao, debes conectarte virtualmente a un país que ofrezca la transmisión gratis o en tu idioma.

Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN o Surfshark. Instala la app en tu dispositivo (portátil, móvil o Smart TV) . Conéctate a un servidor del país elegido. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Curazao en directo.

Opción para viajeros: streaming con Saily eSIM.

Saily, servicio eSIM de Nord Security, te permite descargar datos móviles directamente a tu teléfono. Es ideal para el Mundial 2026, pues ofrece la velocidad necesaria para ver transmisiones en 4K o HD sin retrasos.

Descarga la aplicación de Saily en la App Store o Google Play. Elige tu plan: selecciona tu país (por ejemplo, Estados Unidos para el torneo) y un paquete de datos. Para ver partidos de 90 minutos en streaming, se recomienda un plan de 10 GB o 20 GB . Instala la eSIM: Sigue la guía de instalación con un solo toque de la aplicación. No necesitas tarjeta SIM física ni clip. Act iva el plan al llegar y disfruta del partido con una conexión móvil dedicada de alta velocidad.



