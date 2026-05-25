¿Dónde ver hoy a Bélgica en el Mundial de la FIFA 2026? Canales de TV y streams en vivo





Para ver partidos fuera del país de emisión original, elude las restricciones geográficas con una VPN como ExpressVPN.

¿Cómo usarla?

1. Regístrate en una VPN fiable (ExpressVPN, NordVPN o Surfshark) e instala su app.

2. Conéctate a un servidor en el país de la plataforma de streaming.

3. Inicia sesión, busca la retransmisión y dale a play.

Consideraciones:

1. Evita las VPN gratuitas: no tienen la velocidad ni la capacidad de desbloqueo necesarias para ver deportes en directo.

2. En ordenador, abre el navegador en modo incógnito para evitar cookies anteriores.

3. Eludir los bloqueos geográficos infringe las condiciones de uso de algunas plataformas de streaming.

En Bélgica, los derechos se reparten entre las cadenas públicas VRT (neerlandés) y RTBF (francés), que emiten en abierto. En Egipto, la señal la tiene beIN SPORTS, que ofrece el partido en sus canales MAX y en las plataformas beIN CONNECT y TOD. En Egipto, la señal la tiene en exclusiva beIN SPORTS, que emitirá en directo a través de beIN SPORTS MAX, beIN CONNECT y TOD.

¿Cuál es el próximo partido de Bélgica en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El debut de Bélgica en la Copa Mundial de la FIFA 2026, ante Egipto, será en el icónico Seattle Stadium. El partido se verá en canales abiertos y plataformas de pago.

Detalles Información Rival Egipto Fecha Lunes, 15 de junio de 2026 Hora del saque inicial 12:00 (hora local) / 20:00 (BST) Estadio Estadio de Seattle (Lumen Field) Ciudad Seattle, Washington, EE. UU.

Cadenas de televisión que retransmitirán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en todo el mundo

¿Qué cadena retransmite el Mundial de fútbol de la FIFA en Bélgica?

Para seguir cada partido de Bélgica, los aficionados pueden sintonizar VRT y RTBF.

Las mejores VPN y retransmisiones gratuitas para ver a Bélgica en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Para ver a la selección de Bélgica, debes conectarte virtualmente a un país que ofrezca la transmisión gratuita o de tu preferencia.

Elige una VPN rápida: ExpressVPN, NordVPN y Surfshark son las mejor valoradas para 2026. Instala la app en tu dispositivo (portátil, teléfono o Smart TV) . Conéctate a un servidor en ese país. Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena. Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta del partido de Bélgica en directo.

Opción para viajeros: streaming con Saily eSIM.

Saily, servicio eSIM de Nord Security, te deja bajar un paquete de datos directo a tu móvil. Es ideal para el Mundial 2026, pues ofrece el ancho de banda necesario para ver los partidos en 4K o HD sin retrasos.