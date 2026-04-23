País / Región
Cadena
Afganistán
ATN
Albania
TV Klan
Argelia
ENTV
Andorra
RTVE | M6 | DAZN
Argentina
Telefe | TV Pública
Australia
SBS
Austria
ORF | ServusTV
Azerbaiyán
ITV
Bélgica
VRT | RTBF
Bolivia
Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports
Bosnia y Herzegovina
Arena Sport
Brasil
Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports
Bulgaria
BNT
Camboya
Hang Meas
Canadá
Bell Media
Chile
Chilevisión
China
CMG
Colombia
Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports
Costa Rica
Teletica | Tigo Sports
Croacia
HRT
Chipre
Sigma TV
República Checa
ČT | TV Nova
Dinamarca
DR | TV2
Ecuador
Teleamazonas
El Salvador
TCS | Tigo Sports
Estonia
TV3
Fiyi
FBC
Finlandia
Yle | MTV3
Francia
M6 | beIN Sports
Alemania
ARD | ZDF | Magenta Sport
Grecia
ERT
Guatemala
Albavisión | Tigo Sports
Honduras
Televicentro | Tigo Sports
Hong Kong
PCCW
Hungría
MTVA
Islandia
RÚV
Indonesia
TVRI | RRI
Irán
IRIB TV3
Irlanda
RTÉ
Israel
KAN | Charlton
Italia
RAI | DAZN
Japón
NHK | Nippon TV | Fuji TV | DAZN
Kazajistán
QAZTRK
Kosovo
RTK | TV Vala | Arena Sport
Kirguistán
KTRK
Letonia
TV3 Letonia
Liechtenstein
SRG SSR
Lituania
TV3 Lituania
Luxemburgo
VRT | RTBF
Macau
TDM
Maldivas
Medianet
Malta
PBS
Mauricio
MBC
México
TelevisaUnivision | TV Azteca
Oriente Medio y Norte de África
beIN Sports
Mongolia
EduTV | Televisión Nacional | Suld TV | MNB | mobihome VOO
Montenegro
Arena Sport | RTCG
Nepal
Acepro Media | Prime TV
Países Bajos
NOS
Nueva Zelanda
TVNZ
Nicaragua
Grupo Ratensa | Tigo Sports
Macedonia del Norte
Arena Sport
Noruega
NRK | TV2
Panamá
Medcom | TVN Media | Tigo Sports
Paraguay
Trece | GEN TV | Tigo Sports
Perú
América Televisión
Filipinas
Grupo Aleph
Polonia
TVP
Portugal
Sport TV | LiveModeTV
Rumanía
Antena
Rusia
Match TV
San Marino
RAI | DAZN
Serbia
RTS | Arena Sport
Singapur
Mediacorp
Eslovaquia
STVR | TV JOJ
Eslovenia
Arena Sport
Sudáfrica
SABC | SportyTV
Sudamérica
DSports | Disney+
Corea del Sur
JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK
España
RTVE | Mediapro | DAZN
África subsahariana
New World TV | SuperSport
Suecia
SVT | TV4
Suiza
SRG SSR
Taiwán
ELTA | EBC | TTV
Tayikistán
Varzish TV | TV Football
Timor Oriental
ETO
Turquía
TRT
Turkmenistán
Deporte de Turkmenistán
Ucrania
MEGOGO
Reino Unido
BBC | ITV
Estados Unidos
Fox Sports (inglés) | Telemundo (español)
Uruguay
Canal 5 | Antel TV
Uzbekistán
Zo'r TV
Venezuela
Televen
Vietnam
VTV
Para seguir cada momento de la lucha por la gloria de Riyad Mahrez y Mohamed Amoura, los aficionados pueden sintonizar ENTV y beIN Sports en Argelia.
¿Cuándo es el próximo partido de Argelia?
Las mejores VPN y transmisiones gratuitas para ver a Argelia en la Copa Mundial de la FIFA 2026
Para ver a la selección de Argelia, debes “trasladarte virtualmente” a un país que ofrezca la retransmisión gratuita o preferente. Así puedes hacerlo:
- Elige una VPN rápida.
- Instala la app en tu dispositivo (portátil, móvil o Smart TV).
- Conéctate a un servidor en ese país.
- Abre el servicio de streaming: entra en la web o app de la cadena.
- Busca «Copa Mundial de la FIFA» y disfruta delpartido de Argelia en directo.