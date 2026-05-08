Eredivisie - Eredivisie de Kuip

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Retransmisión del Feyenoord - AZ: canal de televisión y streaming en directo.

A continuación encontrarás los canales de televisión y las opciones de retransmisión en directo para el Feyenoord vs AZ. En los Países Bajos se verá en ESPN, disponible a través de Ziggo o Canal+.

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Noticias y alineaciones

Feyenoord tiene varias bajas por lesión: Sem Steijn, Shaqueel van Persie, Shylo 't Zand, In-Beom Hwang y Leo Sauer. No hay sancionados. La alineación aún no se ha confirmado; más detalles se compartirán cerca del inicio del partido.

En el AZ, Jizz Hornkamp es la única baja por lesión; no hay sancionados. Aún no se conoce la alineación, pero se actualizará cerca del inicio del partido.

Estado de forma reciente

El Feyenoord ha ganado dos de sus últimos cinco partidos de la Eredivisie, con tres empates y ninguna derrota. Su último encuentro acabó con un 2-1 al Fortuna Sittard el 3 de mayo; antes, venció 3-1 al FC Groningen el 25 de abril. Empató 1-1 con Ajax y NEC, y 0-0 con Volendam. En esos cinco encuentros marcó seis goles y encajó cinco.

El AZ ha sumado dos victorias y tres empates en sus últimos cinco encuentros. El último encuentro acabó 2-2 contra el FC Twente el 3 de mayo. Antes, venció 5-1 al NEC en Copa el 19 de abril y 3-0 al sc Heerenveen el 12 de abril. Marcó doce goles y encajó cinco, aunque disputó partidos en tres competiciones distintas.

Enfrentamientos directos

El último duelo fue el 21 de septiembre de 2025: AZ y Feyenoord empataron 3-3 en Alkmaar. Antes, el 5 de abril de 2025, el Feyenoord ganó 0-1 en la misma ciudad. En los últimos cinco duelos, Feyenoord ganó tres, AZ uno y hubo un empate. La victoria de AZ fue en noviembre de 2024, 3-2 en casa del Feyenoord.

Clasificación

En la clasificación actual de la Eredivisie, Feyenoord es segundo y AZ sexto.