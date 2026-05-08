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Dónde ver Feyenoord - AZ: canal de TV, streaming en directo, hora de inicio y forma reciente de ambos equipos

Un resumen de dónde puedes ver el partido entre el Feyenoord y el AZ, junto con las últimas noticias sobre los equipos.

Voetbalzone te ofrece un resumen con toda la información sobre el partido, incluyendo opciones para verlo por TV y en directo por Internet.

Retransmisión del Feyenoord - AZ: canal de televisión y streaming en directo.

A continuación encontrarás los canales de televisión y las opciones de retransmisión en directo para el Feyenoord vs AZ. En los Países Bajos se verá en ESPN, disponible a través de Ziggo o Canal+.

ESPN via Ziggo

ESPN a través de Ziggo

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Noticias y alineaciones

Feyenoord contra AZ Alkmaar alineaciones probables

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Manager

  • R. van Persie

Lesiones y suspensiones

Feyenoord tiene varias bajas por lesión: Sem Steijn, Shaqueel van Persie, Shylo 't Zand, In-Beom Hwang y Leo Sauer. No hay sancionados. La alineación aún no se ha confirmado; más detalles se compartirán cerca del inicio del partido.

En el AZ, Jizz Hornkamp es la única baja por lesión; no hay sancionados. Aún no se conoce la alineación, pero se actualizará cerca del inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Estado de forma reciente

FEY
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/4
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
4/5

AZ
-Formulario

Gol marcado (encajado)
12/5
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

El Feyenoord ha ganado dos de sus últimos cinco partidos de la Eredivisie, con tres empates y ninguna derrota. Su último encuentro acabó con un 2-1 al Fortuna Sittard el 3 de mayo; antes, venció 3-1 al FC Groningen el 25 de abril. Empató 1-1 con Ajax y NEC, y 0-0 con Volendam. En esos cinco encuentros marcó seis goles y encajó cinco.

El AZ ha sumado dos victorias y tres empates en sus últimos cinco encuentros. El último encuentro acabó 2-2 contra el FC Twente el 3 de mayo. Antes, venció 5-1 al NEC en Copa el 19 de abril y 3-0 al sc Heerenveen el 12 de abril. Marcó doce goles y encajó cinco, aunque disputó partidos en tres competiciones distintas.

Enfrentamientos directos

FEY

Últimos partidos

AZ

4

Victorias

1

Empate

0

Victorias

10

Goles marcados

5
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

El último duelo fue el 21 de septiembre de 2025: AZ y Feyenoord empataron 3-3 en Alkmaar. Antes, el 5 de abril de 2025, el Feyenoord ganó 0-1 en la misma ciudad. En los últimos cinco duelos, Feyenoord ganó tres, AZ uno y hubo un empate. La victoria de AZ fue en noviembre de 2024, 3-2 en casa del Feyenoord.

Clasificación

En la clasificación actual de la Eredivisie, Feyenoord es segundo y AZ sexto.

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