El Sevilla Atlético tiene, en el próximo partido ante el San Fernando, dos alicientes u objetivos según como se mire: el primero es escapar del descenso y hacer que su eterno rival Betis Deportivo pierda la categoría. La permanencia está a dos puntos, así que salir del pozo pasa por ganar, mientras que lo otro ya puede ser la guinda.

No obstante, el San Fernando también persigue una meta muy importante como es la de los playoffs de ascenso a Segunda División. Los gaditanos son sextos y están empatados con el Castellón (5º) y el Real Madrid Castilla (7º), así que no pueden fallar. En este derbi andaluz no hay espacio para la especulación.

¿Cuándo y dónde es el Sevilla Atlético vs. San Fernando de Primera RFEF?



PARTIDO Sevilla Atlético vs. San Fernando FECHA Domingo, 10 de abril ESTADIO Jesús Navas, Sevilla HORARIO 12:00



¿Dónde ver en directo el Sevilla Atlético vs. San Fernando?

ZONA CANAL HORARIO España Footters 12:00 Sudamérica - - México - -



TV y canal: Dónde ver y cómo contratar los canales de televisión

El fútbol modesto, con las nuevas categorías creadas por la RFEF, será de pago. Los derechos de la Primera RFEF son adquiridos íntegramente por la plataforma Footters, que se puede ver tanto a través de la televisión como de dispositivos móviles:

Fotters

Footters dispone de una aplicación para disfrutar del fútbol en tu pantalla de televisión siempre que sea Smart TV. Actualmente esta opción está disponible para Chromecast, Android TV, Amazon Fire Stick y Smart TV Samsung y LG con sistema operativo posterior a 2018 y firmware actualizado..

Streaming: Dónde ver y cómo contratar

Footters

Footters ha mejorado su plataforma de cara a la nueva temporada para acercar la Primera RFEF al máximo número de usuarios posible. Podrás vernos desde casi cualquier dispositivo con conexión a internet para disfrutar de los partidos en abierto y a la carta:

Móvil y tablet: Podrás vernos desde tu dispositivo móvil con sistema operativo Android o iOS descargando la aplicación oficial de Footters desde tu tienda de aplicaciones. Si tenías la aplicación anteriormente recuerda que debes tener actualizada la última versión.

Ordenador: Disfruta de tu equipo en Primera RFEF desde tu navegador favorito para PC entrando directamente en nuestra web.

Cómo contratar:

Para disfrutar de toda la Primera RFEF en Footters sólo necesitas registrarte y contratar el plan que mejor se adapte a ti para disfrutar de todo el fútbol que ofrece Footters en directo y a la carta. Estos son los dos planes con los que puedes ver Primera RFEF y que podrás contratar a partir del día 20 de agosto:

Plan de Temporada Regular: Incluye todos los partidos de Primera RFEF para la temporada regular y Playoff, así como el resto de categorías de Footters y cualquier otro contenido que se adhiera por un único pago de 69,99€.

Plan Mensual: Disfruta de toda la temporada regular de Primera RFEF, los Playoffs y todas las categorías de Footters actuales y futuras por un pago de 9,99€ cada 30 días naturales que puedes cancelar cuando quieras.

¿Qué incluyen los planes que pueden contratarse?

Los planes incluyen todo lo que emitamos durante la temporada así como los Playoffs o competiciones como la Copa del Rey en caso de emitirse como el pasado año las dos primeras rondas en las que se vieron involucrados los equipos de Primera RFEF.