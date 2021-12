El Fuenlabrada sigue su camino en la Copa del Rey 2021-2022 tras haber eliminado en la anterior ronda al Alzira a domicilio por 0-1. Ahora, se enfrenta a otro club de la Comunidad de Madrid, que está encuadrado el la Primera RFEF, el San Sebastián de los Reyes. Un equipo que ya ha advertido que su intención es dar la sorpresa a base de tratar de imponer el factor campo.

Sigue en directo el San Sebastián de los Reyes vs. Fuenlabrada pulsando aquí

El conjunto fuenlabreño no presentará su once de gala en su visita al Nuevo Matapiñonera pero no va a tirar la Copa para centrarse en la Liga, dado que todavía querría recibir a un grande en el Fernando Torres.

La Copa del Rey se puede ver esta temporada en DAZN. Suscríbete entrando aquí por 9,99€ al mes.

Cuándo, dónde, qué día y a qué hora es el Leioa vs. Elche de la Copa del Rey 2021-2022

PARTIDO San Sebastián de los Reyes vs. Fuenlabrada FECHA Martes, 14 de diciembre HORA 19:00 ESTADIO Estadio Nuevo Matapiñonera, (San Sebastián de los Reyes) TELEVISIÓN DAZN

Dónde ver en directo online el San Sebastián de los Reyes vs. Fuenlabrada de la Copa del Rey 2021-2022 en DAZN

DAZN, Mediaset y Footters se repartirán la retransmisión de los encuentros de este apasionante certamen. La Copa del Rey 2021-2022 ya está viviendo sus primeras emociones. La expectativa, por tanto, es muy alta. Y los seguidores quieren saber por dónde se podrán ver los partidos de este apasionante sorteo. ¿Tienes dudas? Goal te ayuda a despejarlas...

Eso sí, una aclaración necesaria: DAZN ha eliminado el mes de prueba gratuito. Por tanto, sus servicios pasan a costar 9,99 euros al mes, con efecto inmediato.

Cómo ver la Copa del Rey 2021-2022

Las emisiones en directo de la Copa del Rey en DAZN comenzarán con la primera ronda, este 30 de noviembre, con 16 encuentros en directo y también bajo demanda durante una semana tras su emisión. Es decir, todos los choques en los que participen los equipos de Primera División. Dos de ellos, además, serán retransmitidos aparte en Mediaset, en sus cadenas en abierto: Cuatro y Telecinco.

El precio por el servicio es de 9.99 euros al mes. Puedes suscribirte a través de este enlace.

Además, en esta primera ronda, algunos partidos también se podrán ver en Footters y algunas televisiones autonómicas. Para más información, puedes acceder a la web oficial de DAZN en España y también puedes suscribirte al perfil de DAZN España en Youtube. .

Los dieciseisavos de final serán el 5 de enero. En ellos, entran los cuatro participantes de la Supercopa (Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona y Athletic Club). Todos ellos se emparejarán con los equipos de Segunda B, Tercera o Territorial, así como con los clasificados de Primera y Segunda.

Posteriormente llegarán los octavos de final, que tendrán lugar el 15 y 19 de enero de 2022. Y lo hará con los mismos criterios de sorteo. De ahí saldrán los ocho equipos que disputarán los cuartos de final el 2 febrero de 2022 en un sorteo puro que se disputará en el campo del equipo que sea de menor categoría.

Las semifinales tendrán lugar el 9 de febrero y 2 de marzo de 2022, ida y vuelta respectivamente. Son ya a doble partido, conservando el sorteo puro mientras que la final será el 23 de abril de 2021

Cómo usar DAZN

La aplicación de DAZN está disponible para su descarga en Android, así como en dispositivos como tablets en Google Play y iOS, incluidos iPhone, iPod touch y iPad. Además, DAZN está disponible en Amazon Fire TV, Fire TV Stick y Android TV.

Se podrá registrar hasta cinco aparatos por cuenta. Dos de ellos podrán usarse de forma simultánea y conjunta.

Para más información, puedes acceder a la web oficial de DAZN en España y también puedes suscribirte al perfil de DAZN España en Youtube.

Ingresa a este link e informate sobre cómo ver DAZN en la TV: Smart TV, cable HDMI o Dong. Esas son las tres opciones.

-Descarga la app de DAZN desde la PlayStation Store.

-Accede a la tienda de aplicaciones, ve a la parte superior de la pantalla y pulsa sobre la opción Buscar. Puedes navegar entre las opciones hasta encontrar la app de DAZN. Pulsa 'descargar'.

-En el menú principal de la videoconsola, escoge la Sección 'TV y vídeo', pues es la que te llevará a las distintas aplicaciones que tengas instaladas para visualizar tu contenido multimedia. Desde allí, podrás ver DAZN.



El artículo sigue a continuación

QUÉ OTROS TORNEOS, PARTIDOS Y DEPORTES OFRECE EN ESPAÑA

El servicio de streaming tiene confirmados los derechos de las siguientes competiciones para esta campaña: