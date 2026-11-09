Cómo ver el Junior FC contra el Cúcuta con una VPN

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Previa del partido

Primera A - Jornada 18 9 nov 2026 - 19:00

El Junior FC se enfrenta al Cúcuta en un partido del Torneo Clausura de la Primera A. Los dos clubes atraviesan situaciones muy diferentes en un momento decisivo de la segunda fase de la temporada colombiana.

El Junior de Sebastian Viera atraviesa una mala racha y ocupa el 17.º puesto, en serios apuros por el descenso. Solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos de liga, y la derrota por 3-2 ante Llaneros FC en su encuentro más reciente no sirvió para aliviar la presión en Barranquilla.

El Cúcuta llega en una situación considerablemente mejor. El equipo de Nicolas Chiesa venció al Santa Fe por 1-0 en su último partido y ocupa el 10.º puesto en la tabla del Clausura, lejos de cualquier peligro inmediato y con la confianza que da haber derrotado a un rival consolidado.

Para el Junior, es un partido que no puede permitirse perder. Necesita los puntos con urgencia y se enfrenta a un Cúcuta que ha demostrado ser capaz de obtener resultados ante equipos más fuertes, lo que convierte este encuentro en una cita peligrosa para el conjunto local.

El Cúcuta verá una oportunidad. Un Junior en dificultades, falto de confianza y presionado por su situación en la tabla, es precisamente el tipo de rival que un equipo de mitad de tabla en buena dinámica busca aprovechar.

Sigue leyendo para saber dónde ver en directo el Junior FC contra el Cúcuta, incluidos el canal de televisión, las opciones de streaming y la hora de inicio.

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