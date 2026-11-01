Cobertura Especializada DSports / DGO ✅ Son los dueños absolutos del otro 50% de los encuentros de LaLiga en cada fecha, asegurando una gran cantidad de partidazos a lo largo del año. ✅ A través de sus canales propios (DSports, DSports 2), te entregan previas completas, análisis profundos y programación enfocada 100% en el hincha del fútbol. ✅ Históricamente, DIRECTV complementa su parrilla española teniendo los derechos exclusivos de otros torneos muy atractivos, como la Copa del Rey o torneos de selecciones europeas. Precio inicial $17.990 al mes Contrata DGO

Cómo ver el Athletic Bilbao-Real Sociedad con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Ahí es donde resulta útil una red privada virtual (VPN).

Consigue una VPN fiable . Elige un proveedor de servicios VP de confianza (por ejemplo, ExpressVPN ) y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

. Elige un proveedor de servicios VP de confianza (por ejemplo, ) y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor . Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido (consulta nuestra tabla de cobertura internacional más arriba).

. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido (consulta nuestra tabla de cobertura internacional más arriba). Conéctate al servidor . Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP).

. Activa la VPN y conéctate al servidor seleccionado para cambiar tu ubicación digital (dirección IP). Accede al operador oficial. Entra en la página web o abre la aplicación oficial de streaming del operador deportivo que posee los derechos.

Inicia sesión y encuentra la retransmisión. Crea una cuenta o inicia sesión en el servicio del operador oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Previa del partido

Primera División - Jornada 11 1 nov 2026 - 15:00 San Mames

El Athletic Bilbao recibe a la Real Sociedad en San Mamés, en Bilbao, en uno de los derbis locales más intensos del País Vasco en LaLiga.

El Athletic llega a este encuentro en un buen momento en la competición doméstica, después de marcarle cuatro goles al Getafe sin encajar ninguno en su último partido de liga. Nico Williams, que recientemente aseguró su continuidad en el club al firmar un contrato hasta 2035, es fundamental en todo lo que hace en ataque el equipo de Edin Terzic.

La Real Sociedad afronta este partido en la quinta posición de LaLiga, tres puestos y unos cuantos puntos por encima del Athletic, octavo. El equipo de Pellegrino Matarazzo ha ganado tres de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones y llega con confianza.

El equipo visitante compagina sus compromisos de la Europa League con la competición doméstica, lo que añade complejidad a la gestión de la plantilla. Su reciente goleada por 6-0 al Lillestroem demuestra que tiene recursos ofensivos cuando la ocasión lo exige.

Para el Athletic, jugar en San Mamés supone una ventaja importante. El estadio lleva mucho tiempo siendo un fortín y, con la continuidad de Williams asegurada a largo plazo y la plantilla prácticamente intacta, Terzic esperará que su equipo se imponga desde el pitido inicial.

Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre cómo ver en directo este derbi de LaLiga.