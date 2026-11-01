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Primera División
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San Mames
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Dónde ver en directo hoy el Athletic Club-Real Sociedad: ¿qué canal televisa el partido y dónde se puede ver en streaming?

Athletic Club vs Real Sociedad
Athletic Club
Real Sociedad
Primera División

Una guía con todo lo que necesitas saber para ver hoy en directo el Athletic de Bilbao contra la Real Sociedad en LaLiga.

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Disney+ logo

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Cómo ver el Athletic Bilbao-Real Sociedad con una VPN

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EspañaDAZN
MéxicoSky Sports
ColombiaDIRECTV Sports Colombia
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PerúDIRECTV Sports Peru
ChileDIRECTV Sports Chile
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República DominicanaViX
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Previa del partido

crest
Primera División - Jornada 11
San Mames

El Athletic Bilbao recibe a la Real Sociedad en San Mamés, en Bilbao, en uno de los derbis locales más intensos del País Vasco en LaLiga.

El Athletic llega a este encuentro en un buen momento en la competición doméstica, después de marcarle cuatro goles al Getafe sin encajar ninguno en su último partido de liga. Nico Williams, que recientemente aseguró su continuidad en el club al firmar un contrato hasta 2035, es fundamental en todo lo que hace en ataque el equipo de Edin Terzic.

La Real Sociedad afronta este partido en la quinta posición de LaLiga, tres puestos y unos cuantos puntos por encima del Athletic, octavo. El equipo de Pellegrino Matarazzo ha ganado tres de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones y llega con confianza.

El equipo visitante compagina sus compromisos de la Europa League con la competición doméstica, lo que añade complejidad a la gestión de la plantilla. Su reciente goleada por 6-0 al Lillestroem demuestra que tiene recursos ofensivos cuando la ocasión lo exige.

Para el Athletic, jugar en San Mamés supone una ventaja importante. El estadio lleva mucho tiempo siendo un fortín y, con la continuidad de Williams asegurada a largo plazo y la plantilla prácticamente intacta, Terzic esperará que su equipo se imponga desde el pitido inicial.

Sigue leyendo para conocer todo lo que necesitas saber sobre cómo ver en directo este derbi de LaLiga.

Athletic Club contra Real Sociedad alineaciones

4-2-3-1
Athletic Club crest
Athletic Club
ATH
Formación
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
4-2-3-1
Unai SimónUnai SimónD. VivianD. VivianY. BerchicheY. BerchicheA. LaporteA. Laporteteam-logoH. RinconP. CanalesP. CanalesN. WilliamsN. WilliamsI. WilliamsI. WilliamsA. BerenguerA. BerenguerB. GerenabarrenaB. GerenabarrenaM. SannadiM. SannadiA. RemiroA. RemiroM. SarrM. SarrSergio GómezSergio GómezJ. MartinJ. MartinJ. AramburuJ. AramburuJ. GorrotxategiJ. GorrotxategiA. BarrenetxeaA. BarrenetxeaL. SucicL. SucicGonçalo GuedesGonçalo GuedesC. SolerC. SolerM. OyarzabalM. Oyarzabal
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
4-2-3-1
Athletic Club

Once inicial

Real Sociedad

Suplentes

Manager

  • E. Terzic
  • P. Matarazzo

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