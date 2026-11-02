Cómo ver el Al Hilal contra el Shabab Al-Ahli Dubai FC con una VPN

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Previa del partido

AFC Liga de Campeones - Jornada 4 3 nov 2026 - 13:15

El Al Hilal vuelve a la acción en la Liga de Campeones Élite de la AFC el martes 3 de noviembre, cuando recibirá al Shabab Al-Ahli Dubai FC en la cuarta jornada de la competición continental.

El equipo de Simone Inzaghi llega a este encuentro en el quinto puesto de la clasificación del grupo Oeste. El líder de la liga saudí busca mejorar su posición en la competición continental tras una campaña irregular hasta ahora.

El Al Hilal afronta el partido en un buen momento en la competición nacional. Su victoria por 2-0 ante el Al Fateh el 31 de octubre amplió su racha de buenos resultados en la liga saudí, que lidera con 30 puntos en 11 partidos.

Ollie Watkins ha sido fundamental en esa trayectoria en la liga saudí. El delantero inglés ha marcado cinco goles y dado cinco asistencias en ocho partidos desde su llegada procedente del Aston Villa. No tardó en reconocer que el salto de nivel había sido mayor de lo esperado: describió la liga como exigente y elogió la calidad de los clubes.

El Shabab Al-Ahli llega mejor situado en la clasificación del grupo, donde ocupa el segundo puesto. El club de Dubái ha ganado sus cinco últimos partidos entre todas las competiciones, incluida una victoria por 2-0 ante el Esteghlal en la Liga de Campeones Élite de la AFC el 27 de octubre.

La plantilla de Andre Jardine llega a Riad con una dinámica muy positiva. Sus cinco victorias en cinco partidos entre las competiciones nacionales y continentales reflejan una regularidad que el Al Hilal, derrotado por el Al-Shamal en su último encuentro de la Liga de Campeones, tendrá que igualar.

Esto es todo lo que necesitas saber para ver el Al Hilal contra el Shabab Al-Ahli Dubai FC.

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