Cómo ver el Stafford Rangers contra el Grimsby Town con una VPN

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Previa del partido

Copa - Jornada 1 8 nov 2026 - 07:00 Stan Robinson Stadium

El Stafford Rangers recibe al Grimsby Town en el Stan Robinson Stadium de Willand en la FA Cup. El equipo no profesional buscará dar la sorpresa ante un rival de la Football League.

El Rangers de Graham Deakin se ha ganado un puesto en esta ronda tras una exigente fase de clasificación. Eliminó al Halesowen Town a doble partido antes de hacer lo mismo con el Gateshead, al que venció por 5-0 en el encuentro de desempate para avanzar.

No todo ha sido fácil. El Stafford sufrió una dura derrota por 4-0 ante el Gloucester City en el FA Trophy en una fase anterior de la campaña, un resultado que pone de manifiesto la diferencia que tendrá que salvar frente a un rival profesional.

David Artell llega a este partido con un Grimsby en un momento aceptable. El equipo ha ganado sus dos últimos encuentros de League Two: derrotó al York City por 5-2 y al Gillingham por 4-1 de forma consecutiva, resultados que le permiten afrontar la copa con impulso.

Los resultados del Grimsby en liga han sido irregulares en el conjunto de los últimos cinco partidos, con derrotas ante el Northampton Town y el Port Vale además de esas victorias, pero su producción ofensiva en las últimas semanas le da motivos claros para confiar.

Para el Stafford, es una oportunidad poco habitual de medirse a un rival profesional en un escenario de alcance nacional. Para el Grimsby, lo esperado es pasar de ronda.

Esto es todo lo que necesitas saber para seguir el partido.

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